«Così ho ridato vita al campo di calcio dove tutto è iniziato» 

In quel campo in terra battuta ha tirato i primi calci al pallone da bambino, prima di una lunga carriera da attaccante che - con i rossoblù - ha toccato persino la serie A.

Un sogno diventato realtà per Emiliano Melis - 44 anni, selargino doc ed ex calciatore del Cagliari - come quello di trasformare lo sterrato abbandonato ormai da anni in un nuovo centro sportivo nell’oratorio don Orione, la sua casa, con spazi per il calcio e il padel. «Per me questo campo è stato una scuola di vita, spero che possa essere il trampolino di lancio per le nuove leve calcistiche di Selargius», dice Melis che annuncia l’inaugurazione dei campi per giovedì alle 17,30.

La gloria

Il suo passato calcistico fa parte della storia sportiva isolana. Punto di partenza il campo dell’oratorio don Orione, nel quartiere dov’è nato e cresciuto. «Ho trascorso più tempo qui che a casa mia», racconta mentre ricorda la sua infanzia. A cinque anni l’inizio di quella passione diventata missione di vita, con l’iscrizione alla scuola calcio a due passi da casa, poi a 12 anni viene acquistato dal Cagliari che lo inserisce nelle formazioni giovanili. E l’esordio ventitré anni fa in prima squadra, con il mister Uliveri in serie A, avventura continuata in B, sempre con la maglia rossoblù.

Il campetto del cuore