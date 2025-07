«Così ho reso il mio paese più bello» 

Trasformare San Gavino Monreale in un museo a cielo aperto e abbellirlo con le sue opere. È sempre stato questo il sogno dell’artista sangavinese Sergio Putzu, 74 anni, che in parte si è realizzato. Per una vita il pittore gratuitamente ha messo a disposizione la propria creatività per dare maggiore decoro alla cittadina del Medio Campidano.

La produzione

In tre anni, prima del Covid, con un lungo e accurato lavoro, ha realizzato oltre 60 murales nelle pareti delle abitazioni di via Eleonora d’Arborea. Una strada, meglio conosciuta come Su bixinau de Oristanis, diventata meta di tantissimi turisti che rimangono incantati da questo lavoro. «Ho dedicato 55 anni della mia vita – racconta Putzu – alla mia grande passione e ho sempre fatto diverse proposte per il paese che spesso non sono state accolte. Anche nella mia ultima mostra, intitolata Acabau, ho illustrato diverse idee per la riqualificazione e l’abbellimento del paese, come nel caso della fontana ‘Is quatru grifonis’ dove si potrebbe posizionare una mia opera, ma ad oggi riscontro molta insensibilità da parte degli amministratori».

Il maestro Putzu ha dipinto in totale oltre 60 murales per più di 200 metri sulle case rendendo omaggio alla civiltà contadina che rischia di scomparire: «Questo tema – spiega – è anche un omaggio ai nostri avi. Da via Eleonora d’Arborea vogliamo far partire il “Rinascimento” della comunità sangavinese. Tutti insieme ci possiamo impegnare per il rilancio del nostro paese. Ho realizzato un lavoro per la comunità con una forma di recupero, di riqualificazione e decoro urbano. Ci siamo autofinanziati per comprare i colori e tutti gli altri materiali».

Il paese

Tanti i messaggi che vengono dalle sue opere. «Ho raffigurato la sofferenza del popolo sardo rappresentata dai guerrieri nuragici. Intorno vedo troppa indifferenza e in questi anni ho potuto constatare la totale assenza della politica del paese. Dobbiamo ripartire dall’abbellimento delle periferie e andare al di là dei sentimenti di gelosia. L’arte ha un grande valore sociale, nella nostra comunità ci vogliono più fatti e meno chiacchiere, dobbiamo riscoprire gli antichi legami del vicinato. A San Gavino Monreale ci sono troppe invidie e manca anche una galleria dove poter ospitare le esposizioni artistiche. Al termine della mia mostra ho regalato un’opera all’amministrazione comunale, ma non ho avuto neppure una parola di ringraziamento e sembra quasi che all’interno della Giunta ci sia molta indifferenza e che qualcuno remi contro di me. Eppure in tanti anni ho realizzato anche importanti gemellaggi internazionali: apprezzato all’estero, spesso sono stato snobbato dagli amministratori di turno».

