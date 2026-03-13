«Così ho perso l’azienda e la casa» 

«Il martello batte, la casa non è più tua: va all’asta a qualcun altro». Michele Pirroni, 49 anni, ex imprenditore edile di Decimomannu, in queste ore sta vivendo l'epilogo più amaro della sua vita. La sua abitazione di San Sperate, un immobile che per valore affettivo e di mercato (stimato circa 200mila euro) rappresenta una vita di sacrificio, è stata appena aggiudicata all'asta per la cifra irrisoria di 73mila euro. Un “affare” per chi compra, una condanna per una famiglia di cinque persone, con due figli ancora minorenni, destinati a perdere il tetto.

La raccolta fondi

Michele non si è arreso al silenzio. Pochi giorni fa è stata lanciata una pubblicazione pubblica su GoFundMe. Non è una richiesta di carità, ma un tentativo disperato e coraggioso: raccogliere prima 10mila euro per contattare il giovane acquirente, restituirgli la caparra versata e chiedergli di rinunciare all'aggiudicazione, poi il resto per ricomprare il proprio futuro. «Se il tentativo fallirà - assicura Michele - ogni centesimo verrà devoluto in beneficenza per cause simili alla mia. Tante, purtroppo».

«Meccanismo perverso»

La storia di Pirroni è il paradigma di un'ingiustizia sistemica. Tutto nasce 15 anni fa da un rapporto di fiducia tradito dal consulente fiscale dell'azienda familiare. Soldi spariti, azienda al collasso economico. Da quel momento per Michele Pirroni è iniziato un domino inarrestabile: «Le banche hanno bloccato ogni fido e il debito del mutuo è stato venduto a società di recupero crediti che applicano logiche spietate».

Oltre il danno la beffa: «Nell'ultimo periodo al peso dei debiti si è aggiunta la malattia, con spese enormi per medicine e trasferte a Milano. Ho visto i soldi versati per anni nel mutuo sparire nel nulla», racconta con amarezza. «La banca si è fusa, il credito è stato svenduto e io mi sono ritrovato a dover pagare interessi folli su un debito che non avrei mai voluto avere».

Direzione Svizzera

In casa, con tre figli (22, 17 e 10 anni), la tensione è altissima. E la dignità di un padre che ha sempre lavorato è stata messa in vendita insieme ai muri: «Ti senti esposto agli occhi, e ai pregiudizi, di tutti», confessa. Ad agosto, se il miracolo della raccolta fondi non avverrà, la famiglia Pirroni lascerà la Sardegna. Destinazione Losanna, dove il figlio maggiore 25enne vive da tre anni e ha già preparato un approdo. «In Svizzera un lavapiatti prende 3.500 franchi, un affitto per un appartamento enorme costa 1.500. Qui, nonostante i patentini e i diplomi, siamo stati stritolati». Simona, la moglie, è ragioniera, Michele esperto in materiali edili. Due professionisti che l'Isola sta perdendo per un «meccanismo di giustizia che tutela solo le banche».

L'appello nazionale

Michele sta inviando mail a testate nazionali per denunciare come le perizie d'asta massacrino il valore degli immobili e come le leggi sulla ristrutturazione del debito siano spesso inapplicabili per chi è già in ginocchio: «Voglio dare voce a chi è come me. Non voglio che altri si trovino in questo vuoto». Resta un barlume di speranza legato a una raccolta fondi, il prezzo della dignità di una famiglia che non vuole finire per strada.

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