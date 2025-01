«Così ho inventato la app più venduta» 

É stata creata in Sardegna l’applicazione che sta conquistando l’AppStore. É nata a Burcei l’applicazione “iReg per Apple Watch” che in questi giorni ha scalato la classifica dell’AppStore italiano fino a conquistare la prima posizione. L’applicazione è frutto del lavoro e della passione di Ugo Maccioni, benzinaio di Burcei, che dieci anni fa sviluppò l’app. Ebbe un gran successo in vari store del mondo, in particolare Italia e negli Stati Uniti. Oggi, a distanza di dieci anni e dopo l’ultimo aggiornamento, torna alla ribalta fino a posizionarsi nella prima posizione del negozio digitale italiano.

La soddisfazione

«Una grande emozione», dice Maccioni, l’app permette al dispositivo da polso della società Apple di trasformarsi in un registratore di memo vocali. «L’applicazione può registrare conversazioni, lezioni a scuola, appunti vocali direttamente dall’Apple Watch e trasferirli sull’iPhone, dove poi possono essere condivisi con le più comuni applicazioni di messaggistica. É molto apprezzata dagli studenti. Un piccolo registratore da polso», chiude Maccioni. Grazie a questa determinazione e voglia di mettersi in gioco che è arrivato questo risultato: prima posizione nell’AppStore, la più venduta.

La storia

Il benzinaio inventore è molto soddisfatto del successo. «Appena un utente apre l'applicazione, appare la scritta Made in Sardinia», dice con orgoglio Maccioni, «è un modo anche per promuovere la nostra terra».

IReg è in grado anche di registrare le chiamate in arrivo. «É l’ideale per studenti, giornalisti e professionisti. Il boom dell’applicazione in Italia è stato grazie alla recensione pubblicata dal sito ispazio.net. Nella descrizione di dice che “iReg offre strumenti innovativi ed una sincronizzazione impeccabile con iPhone. La principale caratteristica di iReg è la possibilità di avviare registrazioni vocali direttamente dall’Apple Watch, rendendo il processo semplice e immediato. Durante lezioni, interrogazioni, esami o persino interviste, l’app consente di registrare senza distrazioni, lasciando l’iPhone libero per altre attività. L’uso discreto e in background rende iReg un alleato perfetto anche in contesti professionali o informali».

«Questa app è esplosa prima in America», conclude Maccioni. «registrazioni con iReg sono state preziose nel 2018 nelle indagini dell’omicidio di Jamal Ahmad Khashoggi, scrittore e giornalista saudita.

Il guadagno? «Per ora poco. Circa cinquanta centesimi per ogni applicazione scaricata. Se dovesse avere un boom a livello mondiale le cose cambierebbero».

