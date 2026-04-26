«Così ho inventato il carrello sposta-moto» 

Da Pabillonis alle rive del Garda. Federico Tomasi, 46 anni, ha trasformato la passione per le due ruote in un’impresa di successo. Emigrato a vent’anni dal centro del Campidano per costruirsi un futuro, ha perfezionato nel tempo il suo prototipo di carrello sposta-moto fino a farne un lavoro a tempo pieno.

In Lombardia

Con questa invenzione, Tomasi ha dato vita a un’azienda che oggi vende in tutta Europa. Al suo arrivo in Lombardia si è inserito rapidamente nel mondo del lavoro e, grazie alle competenze tecniche maturate negli anni, ha trovato impiego come metalmeccanico in una fabbrica del Nord Italia.

Le basi, però, le aveva costruite in Sardegna, dove, finite le scuole, aveva iniziato a lavorare in un’officina di riparazione di camion e mezzi pesanti, apprendendo il mestiere. «Sono da sempre appassionato di moto e ho sempre fatto il metalmeccanico», racconta. Due elementi decisivi nella progettazione di soluzioni capaci di rispondere alle esigenze di tanti motociclisti.

Il brevetto

L’idea è nata proprio da un suo bisogno quotidiano: «Nei ritagli di tempo dopo il lavoro mi dedicavo alla ricerca di una soluzione per la mia Honda Cbr perché lo spazio in garage era davvero ridotto: dovevo trovare un modo per spostarla senza fare tante manovre e riuscire a parcheggiare anche l’auto. Non trovando alcuna soluzione in commercio ho deciso di costruirmela da solo».

Da qui ha preso forma un percorso fatto di tentativi e prove: i primi prototipi, realizzati artigianalmente, hanno suscitato interesse e apprezzamento, fino a spingere Tomasi a trasformare quell’intuizione in un vero prodotto. «Questa invenzione permette di parcheggiare ogni moto negli spazi ristretti di un garage o di uno showroom», spiega. «Per la loro realizzazione ricerchiamo i migliori materiali per garantire il massimo dell’affidabilità e della sicurezza».

L’azienda

Il progetto prende definitivamente forma alla fine del dicembre 2017 e porta alla nascita della Ft Carrelli Spostamoto, oggi guidata insieme alla moglie Elisa. «Ci dividiamo i compiti in base alle nostre competenze e seguiamo ogni fase del lavoro». L’impresa, con sede a Desenzano del Garda, produce modelli certificati e altamente personalizzabili, adatti a numerose tipologie di mezzi: non solo motociclette, ma anche auto d’epoca, sidecar, quad e scooter a tre ruote. «Seguiamo passo dopo passo la progettazione in modo che ciascuno corrisponda perfettamente alle dimensioni e alle caratteristiche specifiche del mezzo per cui è stato creato».

Non è stato un percorso semplice: «All’inizio le difficoltà erano tante, ma la determinazione non è mai mancata». Fondamentale il sostegno della moglie Elisa: «È grazie a lei se il mio sogno è diventato realtà. Mi ha sempre incoraggiato a crederci e a fare il grande passo».

Oggi l’azienda ha superato i confini locali, con oltre 1700 prodotti venduti, accessori a parte. Dopo venticinque anni lontano dalla Sardegna, Tomasi non dimentica le sue origini: «Sono via da Pabillonis da tanti anni, ma lì ci sono le mie radici e la mia famiglia: è un legame che resta fortissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA