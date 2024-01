«Così ho conquistato i fan in Russia con la fisarmonica» 

«Ho portato Capoterra nel mondo». Lo afferma con convinzione Rossano Puddu, 77 anni, guardando con orgoglio alla sua lunga, poliedrica ed eclettica carriera artistica, durante la quale si è distinto per le sue abilità come fisarmonicista, musicista, cantautore e maestro di musica. Oggi, al pari di illustri colleghi come Pupo, Toto Cotugno, Little Tony e Al Bano, ha conquistato il cuore del pubblico russo, guadagnandosi l'ammirazione di un nutrito gruppo di fan che quotidianamente gli dedica centinaia di complimenti.

Con oltre 300 brani all'attivo, la Siae lo ha giustamente definito "Il prolifico", sottolineando la sua straordinaria prolificità nel creare opere musicali.

La storia

La sua passione per la musica ha radici curiose e affascinanti: «Avevo tre anni», racconta Puddu, «quando, un giorno, un circo accompagnato dalla banda passò davanti a casa mia. Ero così emozionato che decisi di unirmi alla banda semplicemente battendo le mani a tempo. Non avvisai nessuno, e i miei genitori uscirono preoccupati a cercarmi, allertando persino le forze dell'ordine. Mi trovarono qualche chilometro più avanti, insieme ai circensi, intento a godermi lo spettacolo. Tre anni dopo, mio padre mi chiese se volessi iniziare le lezioni con un noto fisarmonicista, fu amore a prima vista».

Astro nascente

Puddu si distinse come uno dei primi artisti sardi a conquistare la scena musicale a livello nazionale e internazionale. Un percorso che, come ogni storia di successo, è costellato di sacrifici: «Prendevo lezioni di musica e lavoravo alle saline per potermi pagare gli studi. Il mio debutto avvenne a otto anni durante la processione di Pasqua a Capoterra. Tra il 1965 e il 1967, fui il primo fisarmonicista sardo a esibirsi in Rai, portando la nostra musica oltre l’Isola». La sua transizione da musicista a cantante fu altrettanto affascinante: «Formai un gruppo chiamato “Rossano e le sue tastiere”: i miei allievi si esibivano insieme a cantanti professioniste da me ingaggiate. Una sera, mi cimentai al microfono, il pubblico gradì e licenziai le cantanti del gruppo». A Capoterra, la sua collaborazione più rilevante con Tony Piaceri, con il quale formò il gruppo folk Santa Barbara.

Oltre confine

«L'Italia, forse, è la nazione mi ha dato meno. Mi sono esibito tanto in Sardegna, ma la mia carriera si sviluppa soprattutto in Germania, Russia e Bielorussia. Alla fine degli anni sessanta, formai il gruppo "The Royal 007," in cui ricoprivo il ruolo di solista, portando le nostre note in diverse città tedesche. Ma il vero successo arrivò nell'est Europa, in Bielorussia, e nel 2017 esordii in Russia in una trasmissione tv, cantando anche in russo, lì iniziarono ad amarmi. Sul mio canale YouTube ogni settimana vanno in onda i miei brani e il pubblico russo è sempre connesso, ricevo centinaia di messaggi in privato. Ma non solo, ricevo apprezzamenti anche dal Kazakistan, e il lunedì una radio per la comunità italiana in Australia manda in diretta alcuni miei brani».

In Russia

«L’ultima volta in Russia nel 2019», chiude Podda, «mi preparavo per esibirmi qualche mese più tardi, ma poi arrivò il Covid, e da allora non ci sono più tornato. E non intendo neppure farlo con la guerra in corso. Mia moglie è bielorussa, con padre russo e madre ucraina; seguiamo i telegiornali russi ogni giorno. Nonostante la complessità della situazione, nutro ottimismo per il futuro. Tornerò in Russia quando potrò e organizzerò dei concerti per le migliaia dei miei fan».

