«Così ho bloccato il rapinatore in banca» 

Santa Giusta. Passamontagna sul viso e pistola in pugno, sono entrati decisi in banca. Ma il colpo all’istituto di credito di Arborea è andato malissimo per i due rapinatori che non avevano fatto i conti con la prontezza di riflessi e il coraggio di un carabiniere in pensione. È stato Francesco Ruggiu a immobilizzare uno dei due malviventi e a consegnarlo ai colleghi: Antonio Marras, 65 anni originario di Serrenti già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato mentre il complice è riuscito a scappare ma i carabinieri sarebbero già sulle sue tracce.

Ieri la mattinata concitata è iniziata poco dopo le 9.30: in banca ci sono tre dipendenti e il direttore, improvvisamente fanno irruzione due banditi armati. Uno resta vicino all’ingresso, l’altro chiede di aprire la cassaforte e inizia a prendere il denaro. A questo punto entra in scena la variabile che manda all’aria il piano dei malviventi. «Avevo un appuntamento con il direttore - racconta Ruggiu – sono entrato e uno dei rapinatori con toni gentili, dandomi persino del lei, mi ha detto di raggiungerlo nella stanza in cui c’era la cassaforte». L’ex carabiniere non si fa intimidire, ha la risposta pronta. «Mi ha detto di sdraiarmi ma io ho simulato un problema alla gamba – racconta – ho detto di avere una placca e di non potermi inchinare. Così il rapinatore mi ha avvicinato una sedia e mi ha fatto accomodare». Nel frattempo, riempita la busta con le banconote, i due sono pronti alla fuga. «Uno è riuscito a passare attraverso la bussola – va avanti il militare in pensione – l’altro era ancora dentro e l’ho immobilizzato a terra e disarmato». Scatta l’allarme, pochi secondi ed ecco il comandante della stazione dei carabinieri di Santa Giusta. Il maresciallo Michele Manca, in borghese, entra nell’istituto di credito da solo e scatta l’arresto. Subito dal comando provinciale arrivano i rinforzi, iniziano le ricerche del complice fuggito a piedi. I militari setacciano la zona, raccolgono le testimonianze e visionano le immagini delle telecamere. Poco dopo viene recuperata anche la Bmw scura con cui i due banditi sono arrivati dal Cagliaritano; dai primi accertamenti è emerso che l’arma utilizzata era una pistola giocattolo modificata. Le indagini proseguono, ed è caccia al complice.

