«Così hanno distrutto l’aiuola dei ricordi di mio figlio Alessandro» 

Come sopravvive una madre alla perdita di un giovanissimo figlio? Dove trova il coraggio e la forza per andare avanti? Il cimitero è diventato per Giuseppina Russo il luogo in cui sente suo figlio Alessandro ancora vicino, per questo l’aiuola di fronte al loculo è diventato un giardino colorato in cui sono stati deposti tantissimi oggetti e piantati fiori e piccoli alberi. «L’altra mattina, quando sono arrivata, ho visto il disastro, tutto era stato distrutto, avevano tolto tutto: angioletti, alberelli divelti, palline colorate, persino la foto di mio figlio. Mi sono sentita male e mi hanno aiutata a raccogliere tutto. Come hanno potuto fare una cosa del genere. Non capiscono che è l’unico modo rimasto per coccolare mio figlio? Mio figlio aveva 19 anni: sono trascorsi tre mesi e il dolore per la sua assenza è terribile», singhiozza Giuseppina e aggiunge: «Avevo chiesto al personale che c’è in cimitero se potevo abbellire l’aiuola, almeno sotto queste feste. Mi hanno dato il consenso, altrimenti non lo avrei mai fatto. Ieri sera il sindaco è venuto a dimostrarci vicinanza, e ci ha spiegato che ci sono delle regole ma io le conosco e le osservo e allora pretendo che siano uguali per tutti queste regole. In cimitero ciascuno cerca di abbellire come può lo spazio dove riposano i propri cari, io per adesso ho di nuovo messo a dimora l’ulivo che simboleggia la vita e la girandola di mio figlio».

Le reazioni

Nell’area sono in corso i lavori di riqualificazione del cimitero, che oggi sarà chiuso: gli operai stanno procedendo alla posa della pavimentazione attorno alle aiuole, a rimuovere oggetti e alberelli il personale del Comune. L’aiuola di fronte al loculo di Alessandro è nel cuore del cantiere e l’area è stata transennata per ragioni di sicurezza. Il sindaco Mario Puddu conferma: «Sono molto dispiaciuto per l’accaduto, ieri sera sono andato a portare la mia solidarietà ai genitori di Alessandro. Il cimitero è uno dei luoghi più importanti per una comunità, uno spazio sacro, come sacro è il rispetto dei sentimenti delle persone, ma invito tutti a fare una riflessione serena anche sul rispetto delle regole».

«È brutto il gesto», dice la mamma di Alessandro, «se me lo avessero chiesto avrei spostato io tutte le cose, ho 48 anni e non sono mai andata contro le regole, mi dava tristezza vedere la terra nuda, subito dopo la tumulazione è stato come prendermi cura di mio figlio. Ho piantato piccoli alberelli per avere l’idea della vita che cresce. Era un mio bisogno”

L’incidente

Il 10 settembre, all’alba di una domenica di fine estate, Alessandro Sanna perse la vita in un tragico incidente in viale Marconi, a Cagliari, assieme a lui, rientrando a casa dopo una festa, morirono Giorgia Banchero, Najibe Zaher e Simone Picci. Un attimo prima erano probabilmente felici, forse raccontavano qualcosa di divertente, e sicuramente sorridevano perché cosi è normale che sia a 19 anni, o così ha bisogno di immaginarli chi oggi li piange. Oggi Alessandro riposa nel cimitero di Assemini, in un loculo che è diventato meta di pellegrinaggio dei familiari e dei tantissimi amici. Il dolore non si è affievolito e, in questi giorni a ridosso del Natale, ciascuno cerca il proprio modo di sentirlo ancora vicino e di colmare un assenza. Per questo la madre ha riportato a casa tutti gli oggetti che erano stati spostati ma ha di nuovo piantato il piccolo ulivo, e accanto, sull’aiuola spicca alta la girandola che Alessandro aveva avuto in regalo dai genitori da bambino, quella che amava tanto, quella che portava sempre con se su cui soffiava quando il vento non c’era. Oggi la girandola ruota piano piano spinta da una brezza leggera.

