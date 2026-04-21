Così gli anziani insegnano ai ragazzi il sardo: video in biblioteca nel segno della tradizione 

In sardo: “Sa lingua sarda, no perdeusu s’identidadi”. Tradotto in italiano: la lingua sarda non perdiamola l’identità. È l’obiettivo del Comune di Villaspeciosa, dove gli anziani del paese fanno discorsi in sardo realizzando dei video in biblioteca. Un lavoro soprattutto per i ragazzi, molti dei quali non parlano in sardo, come invece avveniva nel passato. Tra gli “attori” ci sono Maddalena Serra, Vincenzo Serra, Silvano Melis, Nando Cabula, Salvatore Follesa e Luigi Congiu.

«Il progetto nasce nel nostro paese e a Vallermosa», spiega il sindaco Gianluca Melis. «Oltre a fornire un supporto settimanale in biblioteca con discorsi in sardo con piccoli video dove alcuni cittadini raccontano Villaspeciosa del passato». Il Comune riproporrà progetti con la lingua sarda parlata dagli anziani del paese: «Continueremo a registrare spezzoni di vita passata raccontata dalle persone più anziane di Villaspeciosa», assicura Melis. «È fondamentale per i bambini che devono imparare a parlare in sardo, anche perché ormai la nostra lingua purtroppo si sta perdendo». Il sindaco ricorda che «ormai proviamo in tutti i modi con recite di commedie dialettali e aiuti con lo sportello, ma ci rendiamo conto che molte persone non parlano più il sardo».

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