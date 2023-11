«Così gli anziani di Casa Cossu avranno un supporto» 

«Non vogliamo togliere agli anziani la possibilità di autogestirsi e di autodeterminarsi». A dirlo è l’assessora alle politiche sociali, Maria Grazia Fois che replica alle accuse mosse dalla minoranza sulla scelta da parte del Comune di dare in gestione Casa Cossu, il centro di aggregazione per anziani a una cooperativa.

«Ci sono delle difficoltà oggettive manifestate da qualche fruitore del centro», spiega Fois, «in tanti ci hanno chiesto di avere un supporto e un aiuto. Per esempio se vogliono solo fare una gita fuori porta, chi la organizza? Non possono farlo da soli».

Ma l’assessora ricorda anche che il servizio di gestione della struttura da parte di terzi è sempre esistito. «Abbiamo trovato un documento del 2004, dove si dava mandato a un’associazione di fare 576 ore di attività per un anno a Casa Cossu. Nessun problema economico ci sono dei finanziamenti ad hoc destinati a Sardegna e Sicilia per queste attività». L’obiettivo della famiglia Cossu, quando nei primi anni Novanta ha donato al Comune la struttura, era garantire agli anziani un luogo protetto dove passare il proprio tempo libero. «E così è – conclude l’assessora –, noi abbiamo semplicemente messo in piedi un nuovo regolamento con una visione moderna che vede gli anziani protagonisti supportati da persone che hanno nella loro mission gestire le attività socio aggregative».

