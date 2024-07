Così gettano i rifiuti per strada 

L’ultima sanzione è di pochi giorni fa: un uomo che - a bordo di un furgoncino bianco - ha abbandonato dei materassi in via Marconi, a pochi passi dall’isola ecologica comunale. Incastrato dalle telecamere della Polizia locale nonostante il tentativo - non riuscito - di depistare le indagini. «Sosteneva che il furgone lo avesse venduto, invece si trattava del fratello e il mezzo risulta intestato a lui», racconta il vicesindaco Tore Sanna.

L’insospettabile

Una persona benestante, apparentemente insospettabile come tante altre che vengono sanzionate mentre si liberano di rifiuti - ingombranti o meno - per strada. «Una tendenza radicata non solo a Quartu», sottolinea Sanna. Il numero delle multe è comunque in calo: 54 verbali stilati nei primi sei mesi dell’anno dai vigili urbani nell’ambito dei controlli di vigilanza ambientale in città - con oltre 2.500 ispezioni nei sacchetti abbandonati - a fronte dei 59 scattati nel 2023 sino a fine aprile. «Abbiamo intensificato l’attività di vigilanza e ispezione in modo da limitare il più possibile il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti rilevato nell’ultimo periodo soprattutto nel centro urbano».

La situazione

Intanto si attenua il problema dei sacchetti “bollinati” e accumulati a ridosso dei cestini pubblici. L’emergenza spazzatura per strada in parte sembra infatti superata in alcune zone della città. «Il problema è che i sacchetti non ritirati da De Vizia perché non conformi, anziché ritirarli per poi differenziare bene i rifiuti e conferirli in modo corretto, sono stati spostati a ridosso dei cestini pubblici per liberasene», spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente. Episodi concentrati soprattutto in centro e nel quartiere di Pitz’e Serra. «Ovviamente si tratta di cittadini non iscritti alla banca dati Tari, è questo il punto critico che stiamo cercando di risolvere: a parte la difficoltà dell’esecuzione del servizio porta a porta, che nelle grandi città è evidente che non funzioni bene, molto è dovuto al fatto che continua ad essere ancora alta la percentuale delle utenze sconosciute, circa 10mila. Tutto questo nonostante gli sforzi fatti dall’amministrazione comunale per incentivare le iscrizioni e incrementare il numero di quartesi che regolarmente pagano il tributo».

L’evasione

Problema legato, quindi, all’evasione della tassa sui rifiuti, oltre che a qualche criticità nel servizio di nettezza urbana. «La grande ingiustizia sociale, oltre che economica, è data dal fatto che tutti quelli che evadono i tributi sono dei parassiti mantenuti dai cittadini onesti che invece si comportano diligentemente», ribadisce Sanna ricordando le azioni portate avanti dal Comune contro l’abbandono dei rifiuti: «Abbiamo aumentato l’importo delle sanzioni, sino a 500 euro, potenziato la videosorveglianza e l’attività di controllo della Polizia locale. Ricordo poi che ora l’abbandono dei rifiuti è un reato penale».

