Così Geppi Cucciari sbugiarda e pubblica gli insulti degli hater  

Geppi Cucciari intensifica la sua campagna contro gli hater. In due giorni ha pubblicato con tanto di nome, cognome e foto, una doppietta di insulti ricevuti via social, accompagnata da poche parole di sarcasmo. Non sono casi isolati: la conduttrice e attrice cagliaritana ha sempre esposto al pubblico ludibrio soggetti che la attaccano in modo scomposto e spesso volgare. Ma c’è chi sembra aver deciso di alzare il tiro. L’attacco è vile: «Vai a trovare la tua amica Murgia, regalaci un sogno, comunistella da quattro soldi falsi». Ovvio il riferimento alla scrittrice sarda Michela Murgia, morta ad agosto del 2023 dopo aver raccontato la sua convivenza con il tumore. La replica di Cucciari: «L’invito alla morte ancora non era giunto».

Non è escluso che l’intensificazione degli attacchi nei suoi confronti sia una conseguenza del suo discorso introduttivo, carico di ironia e intelligenza, al Quirinale a Roma, per la presentazione della cerimonia dei David di Donatello. Rivolgendosi al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la presentatrice aveva detto: «L’unico i cui discorsi possono essere ascoltati al contrario, come un disco dei Black Sabbath. E migliorano».

RIPRODUZIONE RISERVATA