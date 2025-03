Così Gaetano si è ripreso il Cagliari 

Gol e assist per spazzare via i fantasmi e riprendersi il Cagliari sul più bello. È stata una domenica speciale per i rossoblù, ma lo è stata soprattutto per Gianluca Gaetano (foto Ansa) , subentrato dalla panchina contro il Monza e subito decisivo con una magia su punizione. Commovente l’abbraccio con l’ex bomber Roberto Muzzi («in settimana mi ripeteva che avrei segnato»), ma anche quello con Nicolas Viola (suo “rivale tattico”) che aveva appena sostituito. È stata una stagione più complicata del previsto per il fantasista napoletano, l’uomo in più per Davide Nicola nel rush finale per la salvezza.

