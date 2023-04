Così Gabriele Salvatores ha fatto di nuovo centro 

Si sa, quando ci si avvicina all’ultima uscita di un autore che ha segnato un’epoca col suo cinema non possiamo far altro che rizzare le antenne, tanto è il carico di aspettativa e la speranza che il nuovo elaborato sia all’altezza dei predecessori. Vale lo stesso per Gabriele Salvatores, classe 1950, meritevole nel 1993 del premio Oscar al miglior film straniero con “Mediterraneo” e padre di una lunga serie di successi. Col suo “Il ritorno di Casanova” - lo anticipiamo già - il maestro ha fatto nuovamente centro.

La storia

Diveniamo così partecipi delle tempestose conflittualità di Leo Bernardi, regista dalla brillante carriera ormai sull’orlo della dimenticanza, intento a realizzare l’adattamento cinematografico del testo di Arthur Schintzler “Il ritorno di Casanova”. Nelle giornate perse tra l’apatia e le afflizioni sentimentali, il cineasta e il protagonista immortalato dalla cinepresa trovano incredibili somiglianze: vittime di una giovinezza ormai sfuggita, così come di un fervore ed entusiasmo non più possibili, l’ultimo afflato vitale trova sfogo nell’innamoramento per una ragazza - tanto per uno quanto per l’altro - manifestando più forte dentro di se l’angoscia dell’inesorabile e la corsa disperata verso qualcosa che faccia ancora una volta esultare il proprio cuore. Per sviluppare una modalità di confronto delle biografie qui esposte, Salvatores adotta la scelta del bianco e nero nel caso di Bernardi: quasi fosse una moderna rielaborazione dell’ “Otto e mezzo” di Fellini, pare di attraversare gli stessi turbamenti di chi, nella realizzazione di un film, nutre le speranze e insieme le disillusioni di una vita intera, che lentamente deperisce e sfugge via. Lo si legge anche in alcune scelte espressive dal sapore onirico, fungendo da specchio per i tormenti di un uomo preda delle sue follie, denunciando al contempo una società schiava della tecnica che nel suo tragicomico esibirsi complica le situazioni al posto di semplificarle. Nel caso dell’affascinante avventuriero veneziano si è invece compiuta una scelta stilistica e formale più vicina al “Barry Lyndon” di Kubrick, inquadrando una società fintamente regale, opulenta e decadente allo stesso tempo, enfatizzando così la malinconia di chi non può più essere il giovane audace e libertino di un tempo. Nel coordinare i differenti linguaggi Salvatores da un’ulteriore prova di straordinaria abilità: una storia nutre l’altra con l’impressione spesso che i due soggetti si fondano in uno solo.

Gli attori

Parte del merito va ovviamente anche agli eccezionali interpreti: Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio – ma anche il veterano del palcoscenico Elio De Capitani - trovano in questo contesto l’occasione per esercitare il meglio delle proprie qualità, delineando dei personaggi carichi di spessore che all’intimismo lasciano sfuggire una pulsione atavica e istintuale. Il film cattura molto bene anche una specifica realtà del cinema, dandone testimonianza senza vuote recriminazioni. Un ulteriore prova di grande maturità, ennesima dimostrazione di competenza tecnica e contenutistica contornata da una direzione degli attori assolutamente azzeccata. Una raggiera di elementi armonizzati alla perfezione, e più semplicemente un’opera pienamente riuscita, come non capitava da tempo.