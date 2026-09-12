Così fallì il primo agguato a Pusceddu 

La conferma arriva dagli interrogatori effettuati durante l’indagine per omicidio: la notte del 28 aprile 2025, in una sperduta piazzola sulla provinciale 2 alle porte di Carbonia, andò in scena una macabra prova generale del delitto di Marco Pusceddu, avvenuto pochi mesi dopo, il 7 agosto. Ad ammetterlo è stato lo stesso Ramon Pirosu, ora in carcere come presunto mandante dell’uccisione del soccorritore del 118 insieme all’ex compagna della vittima, Maria Cristina Falchi. Per i due, dagli atti, spunta quindi anche l’accusa di tentato omicidio, consumato prima di aver probabilmente affidato il compito a due sicari reclutati in un campo nomadi di Carbonia.

Menzogne

Durante l’interrogatorio l’indagato ammise, infatti, di aver organizzato un agguato con l’intenzione di colpire Pusceddu. L’aggressione causò “solo” una frattura cranica con emorragia interna. Pirosu, nella sua deposizione, confessò anche che tutto fu orchestrato con la complicità di Falchi. Furono loro infatti, il giorno prima, a organizzare una cena con la vittima per poi fingere, a fine serata, una foratura a un pneumatico.

La sosta in piazzola per il cambio della gomma diventò così il teatro di un primo delitto, non riuscito. Mentre Pusceddu era chino sulla ruota da sostituire, Pirosu finse di cercare alcuni attrezzi nel cofano quando in realtà impugnò una piccozza con cui colpì alla nuca Pusceddu.

Il fendente non fu mortale, tanto che il soccorritore si rialzò. E così iniziò il secondo atto di una quasi incredibile sceneggiata nella quale Pirosu chiamò Falchi al telefono (e non l’ambulanza), per chiedere aiuto e soccorrere il ferito. La donna arrivò nella piazzola oltre 40 minuti dopo e i tre, nonostante la situazione di emergenza, lasciarono il luogo dell’aggressione solo un’ora e mezza dopo, prima di raggiungere il Pronto soccorso di Carbonia. Le conseguenze furono comunque gravi: una frattura scomposta del cranio e un’emorragia interna che obbligarono Pusceddu a sottoporsi ad alcuni delicati interventi chirurgici.

Rapporti tesi

Resta da capire perché, subito dopo l’incidente, l’uomo non denunciò subito i due. Anzi, in parte, accettò la versione iniziale fornita dalla coppia che indicò in una terza persona ignota autrice dell’aggressione. Racconto poco probabile se contestualizzato in una piazzola buia e isolata in piena campagna, nella quale l’arrivo di qualsiasi auto sarebbe stata notata.

Di certo è che, secondo gli inquirenti, Pirosu e Falchi – dopo il tentativo fallito – decisero di affidarsi a due sicari, assoldando per 15mila euro Bronzo Amhetovic e Dejane Hadzovic, entrambi in cella con l’accusa di essere gli autori materiali del delitto compiuto con quattro colpi di pistola al petto il 7 agosto 2025 nella sede dell'associazione Intervol a Buddusò.

RIPRODUZIONE RISERVATA