«Così facevo violentare mia moglie» 

Parigi. «Confesso tutti i fatti di cui sono accusato, senza eccezioni»: la voce di Dominique Pelicot, l’uomo accusato di aver drogato la moglie per 10 anni per stuprarla e farla stuprare da decine di uomini, risuona nell’aula del tribunale di Avignone, nel sud della Francia. Nel silenzio, prosegue: «Sono uno stupratore». Poi si rivolta verso il banco degli accusati, dove siedono alcuni dei 50 coimputati, e continua: «Lo sono come loro - dice - tutti loro conoscevano lo stato di mia moglie, sapevano tutto, non possono dire di no». Settantuno anni, Dominique Pelicot aggiunge poi abbassando un po’ la voce accennando alla ormai ex moglie: «Gisèle non se lo meritava».

L’uomo documentava gli stupri nei suoi file archiviati sul computer. Molto atteso anche il momento in cui prenderanno la parola gli altri imputati, uomini di età fra i 26 e i 74 anni, alcuni dei quali negano l’accusa di stupro. L'incredibile vicenda, con la moglie drogata dal marito per 10 anni, fino al 2020, e “proposta” ad altri uomini che la violentavano a turno senza contropartita, è venuta alla luce quando l’uomo fu fermato mentre stava girando un video che riprendeva sotto le gonne tre donne in un centro commerciale. Nel suo computer, gli inquirenti scoprirono file registrati nel corso di 10 anni con stupri e violenze su sua moglie, oggi ex, Gisèle, tutti girati nella casa in cui viveva la coppia, a Mazan.

RIPRODUZIONE RISERVATA