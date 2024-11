«Così facciamo crescere la nostra Gialeto» 

Nei 115 anni della sua storia la Asd Gialeto 1909 ha visto un crescente numero di iscritti e oggi vanta oltre duecento tesserati. Ma c’è di più: presto il successo dei numeri della blasonata società di Serramanna sarà certificato dalla stella di bronzo al merito sportivo del Coni che ne riconosce la storia e l’importanza anche dal punto di vista sociale.

La svolta

La sede sociale di corso Unione Sovietica è stata un centro di aggregazione per molte generazioni di serramannesi che hanno condiviso negli anni esperienze e conoscenze: ora qui trovano spazio nuove attività. «Sono il presidente dal giugno 2020, in piena emergenza Covid: è stato un momento davvero difficile che ci ha visto costretti a chiudere il circolo ricreativo – commenta Marcello Frongia, presidente della Gialeto –. Poi abbiamo pensato di utilizzare il locale per una serie di nuove iniziative sportive, per farne una palestra».

Nuovo corso

L’idea alla base del nuovo corso della società è quella di offrire un’ampia scelta affinché ognuno trovi la propria strada. «È un progetto che mira all’interdisciplinarità: i ragazzi devono avere la possibilità di provare tante discipline, perché passando di sport in sport riescono a trovare la loro dimensione – continua Frongia –. Dal punto di vista sociale è importante che ragazzi e adulti abbiano la possibilità di fare sport che è un vero veicolo di aggregazione». Judo, boxe, muay thai, postural training, yoga, functional training, tutte discipline con istruttori specializzati alle quali si aggiungeranno sessioni di mental coach con una specialista certificata. «Oltre al calcio e all’atletica, abbiamo ricostituito il settore ciclismo giovanile, che ha dato subito importanti risultati, con il nostro bike park dove i nostri ragazzi vanno ad allenarsi. Siamo riusciti a riattivare la boxe, uno dei primi sport praticati nella Gialeto e ora offriamo corsi anche per persone avanti con gli anni. Tutte le proposte sono state decise e condivise con gli altri dirigenti, molti dei quali sono genitori che collaborano con noi. Facciamo anche una serie di attività per la festa di Santa Maria che permettono alla società di portare qualche introito per la realizzazione di nuove idee».

Il futuro

Uno dei prossimi obiettivi è ricreare il circolo ricreativo. «È importante avere un punto di incontro tra atleti, dirigenti, simpatizzanti e per tutte quelle persone che hanno permesso che la Gialeto diventasse quella che è oggi», riprende Frongia che si prepara a ricevere l’importante riconoscimento del Coni. «Dobbiamo ringraziare tutte le persone che in questi 115 anni hanno permesso alla Gialeto di essere protagonista del panorama sportivo isolano», conclude Frongia.

«Le nuove attività della Gialeto saranno utili alla socializzazione, all’integrazione, all’attività fisica e al benessere dei concittadini di tutte le età, per questo non possono che trovare il nostro appoggio», assicura l’assessora allo Sport Michela Medda.

