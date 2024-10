«Così è rinato l’asilo San Giuseppe» 

Far rinascere l’asilo San Giuseppe in un paese sempre più vecchio. Undici anni fa don Pietro Mostallino, parroco di Sant’Ignazio a Serramanna, ha raccolto la sfida che oggi, nel giorno in cui si festeggiano i cento anni dell’istituto, può dirsi vinta grazie anche ad attività extra come i corsi di lingua o le aperture notturne per concedere ai genitori una serata in libertà.

I numeri

Oggi sarà un giorno di festa per il primo istituto di educazione nato a Serramanna nel maggio 1924 ad opera delle suore di Seillon, nella casa natale di Maria Teresa Mudu che, dopo aver preso i voti, donò l’abitazione per poter aprire una struttura dedita all’accoglimento dei bambini, da undici è gestito proprio dalla parrocchia di Sant’Ignazio. «Le suore non ci sono più dal 2012 – commenta don Pietro – per un anno è stata attivata una cooperativa, ma la gestione non ha avuto fortuna, cosi la Madre generale della Francia, mi ha chiesto se fossi disponibile a riprendere in mano la gestione e dopo aver avuto il benestare dal Vescovo, ho accettato». Tutto è ricominciato così e ora si contano tre sezioni di scuola dell’infanzia, sezione primavera, e sezione nido, per un totale di dodici dipendenti e novanta iscritti.

La ricetta

«L’ aspetto educativo è quello più importante del nostro programma e si basa sul mettere insieme i valori della vita e quelli cristiani ed evangelici – racconta don Pietro nella segreteria dell’asilo –. Al momento a Serramanna e nel circondario non ci sono servizi come nido e primavera, anche per questo il nostro istituto è frequentato da diversi bambini dei paesi limitrofi la richiesta è così alta che abbiamo una lista d’attesa perché purtroppo non possiamo accontentare tutti. Stiamo valutando l’apertura della sede staccata nello stabile degli Evaristiani, che da quest'anno non operano più». In attesa delle novità che potrebbero arrivare per i prossimi anni, don Pietro illustra il programma attuale. «Offriamo anche dei servizi alternativi alla scuola paritaria, come l’apertura dal primo lunedì di settembre, fino al 30 giugno, da ottobre a maggio anche sabato mattina, diversi laboratori (studio dell’inglese, musica, creatività, attività motoria) una volta al mese l’apertura serale notturna per dare possibilità ai genitori di godersi una serata senza bambini, aperture extra durante le vacanze di Natale e la mensa interna». Nell’istituto di via Roma si fa lavoro di squadra. «C’è un grosso impegno da parte dei preziosi collaboratori della parrocchia, sempre pronti e disponibili a dare una mano nel momento del bisogno. Per tutti l’obiettivo primario rimane l’educazione e la trasmissione dei valori, facendo un servizio per la comunità».

La festa

Stasera alle 17 l’arcivescovo della diocesi di Cagliari Giuseppe Baturi celebrerà una messa di ringraziamento nella scuola al termine della quale sarà possibile visitare una mostra fotografica sulla storia dell’istituto.

