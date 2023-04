Così è rinato l’asilo delle polemiche 

«È stato un anno e mezzo pieno di soddisfazioni ma anche difficile perché si veniva da una lunga chiusura e che c’era tanto da fare», spiega uno dei due coordinatori del servizio Renato Perra, 52 anni, «la cucina ad esempio nella precedente gestione non era attiva, adesso invece noi l’abbiamo aperta. I numeri sono importanti. Da 70 alunni siamo arrivati a 107. In teoria potremmo accoglierne 120 ma in questa fase abbiamo ritenuto opportuno fermarci a cento».

La struttura – l’unica comunale in città – riaperta un anno e mezzo fa dopo una lunga chiusura, ha ripreso a funzionare a pieno regime con numeri da record. Partiti all’inizio con 70 iscritti, bimbi dai 3 mesi ai 3 anni, si è arrivati adesso al massimo della capienza, con 107 piccoli e con altre richieste che arrivano quasi tutti i giorni. E d’altronde non potrebbe essere altrimenti: le due cooperative che gestiscono l’asilo in coprogettazione con il Comune, Cemea Sardegna e La Clessidra, hanno messo su un piccolo gioiello riaprendo anche la cucina: qui le cuoche preparano i pasti, con prodotti freschi e locali, e li servono direttamente alla mensa delle diverse sezioni.

Non ci sono più silenzio e desolazione nel cortile dell’asilo nido comunale di via De Cristoforis, ma le grida e le risate festanti dei bimbi che con le educatrici corrono, giocano e si divertono.

Il boom

La rinascita

«È stato un anno e mezzo pieno di soddisfazioni ma anche difficile perché si veniva da una lunga chiusura e che c’era tanto da fare», spiega uno dei due coordinatori del servizio Renato Perra, 52 anni, «la cucina ad esempio nella precedente gestione non era attiva, adesso invece noi l’abbiamo aperta. I numeri sono importanti. Da 70 alunni siamo arrivati a 107. In teoria potremmo accoglierne 120 ma in questa fase abbiamo ritenuto opportuno fermarci a cento».

I bambini sono divisi in cinque sezioni, dai più piccoli che hanno tre mesi ai più grandi che hanno 3 anni e che l’anno prossimo dovranno frequentare la scuola dell’infanzia. Ogni sezione ha una piccola mensa, una sala dedicata al gioco e una al sonno. «Siamo contenti di essere riusciti a creare anche un comitato dei genitori con cui ci si confronta su idee e proposte e adesso vorremmo rafforzare anche il servizio rivolto agli adulti con laboratori e incontri dedicati», aggiunge Perra.

Mille progetti

Il nido accoglie tantissimi progetti . «Abbiamo giovani del servizio civile» dice ancora il coordinatore «che ci hanno aiutato anche nella realizzazione di nuovi giochi, e persone con disabilità che ci aiutano nell’accoglienza, in cucina e così via». In tutto a vigilare sui bimbi ci sono 13 educatrici, 4 persone di servizio, 2 in cucina, 8 volontari del servizio civile e quattro appunto in inserimento in situazioni di fragilità.

E in giardino i bimbi si divertono un mondo, tra la cucina in legno, le pedane, i cavallini e gli scivoli. Le tariffe per ora restano quelle stabilite un anno e mezzo fa. Si va dai 30 agli 80 euro al mese a seconda dell’Isee e dell’orario e attualmente ci sono 25 famiglie che sono totalmente esenti e non pagano niente.

I genitori

«Tra le cose che ci hanno fatto più piacere» dice Giovanni Manca, 46 anni, papà di una alunna, «c’è stata sicuramente l’istituzione di questo comitato dei genitori che ci consente di confrontarci sul programma formativo dei bambini. Da parte dei gestori inoltre abbiamo trovato la massima disponibilità ad affrontare qualsiasi problematica riscontrata durante l’anno». Per la bimba di Katia Cogoni 43 anni, sono invece gli ultimi mesi all’asilo: «L’anno prossimo frequenterà la scuola dell’infanzia ed è stato un anno e mezzo molto bello. Abbiamo apprezzato tantissimo come vengono sfruttate soprattutto le aree verdi esterne. E poi i bambini fanno tanta educazione alla manualità e alla responsabilità».

