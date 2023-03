Così è nato “Homu”, un gioco di società: vince chi sa coabitare 

Ci sono un guspinese, una sardarese, una samassese, una siddese e un antiochese. Potrebbe sembrare la più classica delle barzellette ma in realtà si tratta dei ragazzi di Re.coh, associazione che dal 2015 si occupa di promuovere e realizzare progetti per l’abitare collaborativo in Sardegna. I cinque hanno dato vita a “Homu”, un gioco da tavolo che ricalca i principi della loro associazione, in cui tutti saranno chiamati a immedesimarsi all’interno di una piccola comunità formata da vicini solidali per creare e gestire spazi in condivisione come cucina, lavanderia, sala riunioni, sala giochi, biblioteca. Più si crea e più punti si accumulano: il totale definirà quanto si è stati collaborativi. Sabato il gioco è stato presentato al Molino Garau di Guspini. Altri eventi di presentazione sono previsti a Sinnai e Sassari.

Come si gioca

Francesca Setzu, 38 anni, di Samassi, Andrea Pinna, 37 anni, di Guspini, Arianna Murru, 41 anni, di Siddi, Silvia Melis, 37 anni di Sardara e Marco Cocco Norfo, 38 anni, di Sant’Antioco hanno miscelato le tante specializzazioni in loro possesso per raggiungere l’obiettivo finale. «Homu si basa su un modello simile al gioco dell’oca: giocatori divisi in squadre che affrontano prove divertenti per poter realizzare il proprio progetto abitativo», dice Francesca Setzu, architetta e community manager. A spiegare il funzionamento è l’architetto Marco Cocco Norfo: «Nel gioco ci sono sei luoghi e sei tipologie abitative, 15 famiglie, 30 spazi e servizi condivisi, 4 professionisti del settore, 5 eventi, 10 anni di tempo: lo scopo è quello di realizzare più spazi e servizi condivisi possibili. Ogni giocatore deve immaginare di essere un nucleo familiare che assieme alle altre persone deve gestire capacità e risorse del gruppo e decidere come investire per realizzare il progetto abitativo».

Com’è nato

Homu è l’evoluzione di Re.play, un laboratorio nato tempo fa dalle menti dei due architetti Marco Cocco Norfo e Francesca Setzu, il cui scopo era quello di spiegare il cohousing e gli altri modelli di abitare collaborativo in chiave ludica. «Dopo le prime sperimentazioni è cresciuta in noi l’idea di trasformare l’attività laboratoriale in qualcosa di utilizzabile anche senza la nostra presenza e dare vita a un formato che potesse essere distribuibile», aggiunge Arianna Murru, architetta conservatrice dei beni architettonici e ambientali e dottore di ricerca sul tema della conservazione dei beni culturali. «La nostra associazione ha la finalità di promuovere il tema del vivere insieme e supportare le persone a realizzare i propri progetti collaborativi con attività di divulgazione e di coordinamento di persone e gruppi», aggiunge l’ingegnera edile e architetta Silvia Melis. Con lo scopo di realizzare il gioco è perciò nata la collaborazione tra l’associazione dei ragazzi, la game designer Alessia Luca e l’illustratrice Marinetti (al secolo Marina Brunetti).