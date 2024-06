Una sola coltellata, al torace, che ha raggiunto il cuore. È morto così Fabio Piga, il 37enne, ex carabiniere, ucciso nel pub di via Caprera, a Cagliari. La conferma dall’autopsia eseguita ieri. Oggi l’interrogatorio di Yari Fa, il diciannovenne in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Il dolore della fidanzata della vittima: «Ora non so come fare». Il prefetto di Cagliari: «Microcriminalità in aumento: serve l’intervento di tutti».

