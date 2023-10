«Così è cambiata la mia vita» 

Un video di 44 secondi su Instagram, lo scorso febbraio, gli ha cambiato la vita. Il coming out di Jakub Jankto, oggi centrocampista del Cagliari, scosse il mondo del pallone. «Sono gay». A distanza di sette mesi, in una lunga intervista concessa a Jack Murley, giornalista della BBC sport inglese, Jankto non ha rimpianti. Anzi: «Se potessi, lo rifarei perché ho aiutato me e tanta altra gente. Fare coming out vuol dire poter giocare senza dovermi nascondere».

La svolta di Jakub

Il centrocampista ha raccontato: «Ho ricevuto tanti messaggi di ringraziamento. Mi ha fatto piacere, ma tutto questo mi ha messo anche tanta pressione. Non è facile essere il primo calciatore professionista che dice: “Sì, sono gay”». Una decisione sofferta, presa anche con il sostegno di Marketa, la compagna da cui ha avuto un figlio e da cui è separato dal 2021. «Ma ora finalmente posso giocare senza nascondermi o avere paura». Quest'estate l'arrivo a Cagliari: «Con i ragazzi non ne parliamo. Dicono semplicemente “usciamo insieme” e io rispondo “verrò con mio figlio o i miei amici”. In trasferta mi aspettavo qualche insulto e invece nessuno mai lo ha fatto. Sono orgoglioso di me stesso, perché adesso so di poter affrontare ogni situazione della mia vita». (al.m.)

