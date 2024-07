Così due fuoriclasse hanno “aggiornato” Pantani e Pantanina 

Il ciclismo è uno sport di troppa grande fatica e troppo grandi emozioni per dare ai numeri un ruolo preminente. Quantificare la bellezza del gesto di Tadej Pogacar che stacca il rivale a Plateau de Beille o la struggente drammaticità della sconfitta - senza resa - dello stesso Jonas Vingegaard rischia di privarle della loro essenza. Però, dopo esserci ripresi dalla meraviglia alla quale abbiamo assistito nel weekend pirenaico del Tour de France, possiamo farci accompagnare dalle cifre per definire meglio i contorni di ciò che sta accadendo. Per esempio il fatto che sull’ultima salita Pogacar abbia abbassato di 3’46” il tempo di scalata di Marco Pantani nel 1998, in quello che fu il primo tassello della trionfale rimonta su Jan Ullrich.

Oggi, dopo il riposo, la Grande Boucle riparte con una tappa interlocutoria, 188 km da Gruissant alla bellissima Nimes (città provenzale che nella propria storia ha vissuto il passaggio dei romani ma anche della Vuelta a España, che partì accanto alla celebre arena nel 2017) con il forte sospetto che lo sloveno in giallo l’abbia già chiusa. Nonostante la miracolosa guarigione dalla caduta di fine aprile nei Paesi Baschi, il danese due volte campione del Tour non può essere nella migliore condizione. Quella, cioè, che servirebbe a contrastare l’indiscusso miglior corridore del mondo nel momento migliore della propria carriera. Tutto lascia intendere che, 26 anni dopo l’impresa del Pirata, Pogi diventerà domenica a Nizza (sui Campi Elisi c’è il cartello “Chiuso per Olimpiade”) l’ottavo corridore capace della doppietta Giro-Tour.

L’Italia, che da cento tappe di fila non alza le braccia su un traguardo del Tour (l’ultimo fu Vincenzo Nibali nel 2019, in una tappa anomala di 59,5 km), per avendo un encomiabile Giulio Ciccone 8° in classifica, è ormai costretta a guardare altrove per avere soddisfazioni. E quell’altrove è il ciclismo femminile. Lì brilla di un’intensa luce rosa la stella di Elisa Longo Borghini che ha riconsegnato all’Italia un successo nel Giro d’Italia Women che mancava da 16 anni. Era stata Fabiana Luperini, la “Pantanina” di Buti, l’ultima a vincere la maglia rosa. Adesso Elisa, fuoriclasse conclamata, l’ha rifatto e non le si potrebbe fare torto più grande che pensare che ci sia riuscita per assenza di avversarie.

