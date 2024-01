«Così dopo il carcere mi sono ripreso la vita» 

I panni sporchi non si lavano (solo) in famiglia. Stefano Garau era un detenuto che ha deciso di ripulirsi la vita e dopo una faticosa retromarcia, ora lavora al Tecnocasic di Macchiareddu. Il contratto, per il momento di sette mesi, è stato ottenuto grazie al progetto Lav(or)ando della cooperativa sociale Elan, che gestisce le lavanderie industriali di Uta e del carcere minorile di Quartucciu. Un’iniziativa che ha come obiettivo il reinserimento sociale dei carcerati e offrire un'occasione di riscatto.

La parabola

Stefano Garau viveva nel lusso. Figlio di un importante imprenditore, per anni ha gestito la vetreria industriale di Macchiareddu e non si è mai fatto mancare niente, sino a quando non ha incrociato la droga. «Mio padre è morto nel ‘94 e da allora sono iniziati i dissapori con i miei fratelli». La sua vita è andata a rotoli, un matrimonio buttato al vento e, soprattutto, una figlia – che oggi ha 29 anni – che di un genitore così disordinato non voleva neanche sentirne parlare. «Ho fatto di tutto e di più. La droga mi ha completamente annebbiato il cervello. Non era importante fosse cocaina, eroina o altro. Volevo solo estraniarmi dal mondo e vivere in una bolla. Non mi interessava più niente se non soddisfare il mio vizio».

In carcere

Nel 2018 le manette e il carcere. «I soldi non bastavano mai e pur di riuscire a drogarmi ero disposto a tutto. Così – continua Stefano Garau – mi sono ritrovato a spacciare. Sino a quando non sono stato arrestato dai carabinieri». Da allora, paradossalmente, è iniziato un calvario che gli ha salvato la vita. «Mi hanno dato 4 anni e otto mesi e rinchiuso in una cella della prigione di Uta. Il primo periodo è stato terribile, ero completamente abbandonato in un mondo che non avevo neanche mai immaginato, fatto di sofferenza e solitudine. Ero arrivato a pesare 50 chili». Poi la presa di coscienza. «Ora ringrazio quel magistrato che mi ha condannato perché mi ha consentito di invertire la rotta, salvandomi la vita. Da allora ho avuto il coraggio e la forza di tagliare completamente con le sostanze. Mi sono disintossicato e dal 24 gennaio 2019 – ricorda meticolosamente – non tocco più niente».

In carcere, grazie ai volontari e alla Caritas, ha iniziato un progetto di recupero con la cooperativa sociale Elan. «Mi hanno consentito un primo tirocinio di 4 mesi in carcere e poi un altro di 5 mesi a Macchiareddu. Di giorno lavoravo e di sera tornavo in cella. Sempre seguito dal tutor Giacomo Loche, che è diventato il mio migliore amico».

Il percorso gli ha consentito di ottenere lo sconto di pena di un anno. «Mi sono ritrovato libero ma solo, senza casa, famiglia e lavoro». Poi quello che ha il sapore di un piccolo miracolo. «Il Tecnocasic mi ha offerto un contratto di assunzione di sette mesi». La vita incomincia a girare. «Grazie al bando “Pon casa” del Comune ora vivo in un monolocale a Pitz’e Serra». Manca solo il sogno più grande: «Riprendermi il saluto di mia figlia».

La cooperativa

«Per ottenere questi risultati è fondamentale il lavoro di squadra e una fitta rete di imprese pubbliche e private pronte a offrire tempestivamente il loro supporto», spiega Elenia Carrus, vicepresidente e responsabile dell’area inclusione di Elan.

