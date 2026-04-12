Così Domenico Modugno ci ha insegnato a volare 

Omaggio a Domenico Modugno con “Nel Blu / avere tra le braccia tanta felicità”, uno spettacolo di e con Mario Perrotta, in scena con Vanni Crociani (pianoforte e fisarmonica), Giuseppe Franchellucci (violoncello) e Massimo Marches (chitarra e mandolino). Un intrigante ritratto del poliedrico attore e cantante di Polignano a Mare in cartellone ancora oggi alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna “Il Terzo Occhio” sotto le insegne della Stagione di Prosa del CeDAC Sardegna.

Sulle note di canzoni indimenticabili, tenere, ironiche e poetiche Mario Perrotta racconta la storia dell'artista che ha saputo racchiudere in una melodia un sogno di felicità: «Un uomo di una terra dimenticata da Dio, quella Puglia che sarebbe rimasta alla periferia del regno ancora per decenni, che parte all’avventura per fare l’attore e si ritrova, dopo pochi anni, a insegnare a tutto il mondo a volare; apre la bocca e trascina via con un urlo irrefrenabile ogni residuo fosco del dopoguerra». Sullo sfondo dell'Italia degli Anni ‘50 e ‘60, nel periodo del boom economico, Domenico Modugno inizia la sua carriera tra cinema e teatro, trasmissioni radiofoniche e incisioni discografiche, e dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Nel blu dipinto di blu” la sua fama giunge fin oltre oceano: «Io voglio cantare la felicità», dirà il divo. « Anche se non esiste, mi voglio illudere che esista, devo credere che esista». Un'antologia di brani celebri e altri meno noti, riarrangiati ed eseguiti dal vivo dai tre musicisti, fa da colonna sonora al racconto di un’esistenza guascona e testarda.

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