«Così diamo più spazio alle imprese» 

A Sanluri, città per antonomasia di imprenditori, piccole e medie imprese crescono, ma non c’è posto nelle zone artigianali, i lotti sono tutti occupati. Che fa allora il Comune? Una variante sostanziale al piano urbanistico che consentirà la trasformazione di una zona - tra la nuova e la vecchia 131 - da agricola a industriale. La modifica è stata approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio Comunale, ora si aspetta il via libera della Regione. «Niente tempi lunghi – si affretta a precisare il sindaco, Alberto Urpi - la variante è stata stralciata dal piano urbanistico generale. Strategia doverosa per accelerare la procedura, creare lavoro e non mandare a casa le imprese».

Occupazione

«Si tratta - ricorda l’assessore all’Urbanistica, Fabrizio Collu - di riclassificare una vasta area, di oltre mille metri quadrati, da sottozona agricola a produttiva, in località Bia Casteddu, alla periferia sud del centro abitato, tra la nuova e la vecchia Carlo Felice. L’obiettivo è incrementare la destinazione del terreno a scopo produttivo e rispondere alla crescente domanda delle imprese». La scelta della località non è stata casuale, confinante col Piano degli insediamenti produttivi, diventerà un tutt’uno. «Vuol dire - prosegue Collu- che s’inserisce in un contesto caratterizzato da circa 30 attività produttive, sommando le nuove potremmo arrivare a 50. Il numero sale a circa 80 inserendo le zone private e quelle del Comune in altri spazi. Nell’insieme oltre 400 posti di lavoro». Non ha dubbi l’esponente dell’esecutivo: «Le piccole e medie aziende e la loro crescita sono sempre state al centro dell’attenzione a livello locale, le attuali liste di attesa confermano Sanluri terra di imprenditori. La calamita è dettata dalla posizione baricentrica nell’Isola».

L’economia

«Il restyling urbanistico - conclude Urpi - ridisegna tutta l’area da un punto di vista innovativo, grazie anche al finanziamento di 300 mila euro della Regione. Non solo lotti industriali, ma viabilità, verde pubblico e parcheggi. La politica ha il dovere di sostenere le imprese e creare lavoro. Come? Realizzando infrastrutture, quello che stiamo facendo». La proposta è passata anche col contributo della minoranza. «Abbiamo votato sì - commenta il capogruppo, Salvatore Floris - perché le attività artigianali sono l’anima dello sviluppo economico. L’innovazione ormai ha chiuso le porte del centro storico, la periferia ha preso il posto».

Le reazioni

Saverio Talloru, uno dei primi imprenditori nella zona produttiva della città, osserva: «L’inizio è stato difficoltoso, è toccato a noi completare i lavori. Grazie al sostegno dell’Amministrazione, volto a favorire le aggregazioni tra imprese, il lavoro aumenta giorno dopo giorno». E l’ultimo arrivato, Luca Casu, conferma: «Una grande famiglia. L’aiuto è reciproco. Si collabora e si cresce insieme».