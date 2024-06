«Così diamo la caccia ai nostri avi» 

Viaggiare indietro nel tempo, alla ricerca delle proprie radici. La genealogia è una disciplina che si occupa di ricostruire la storie familiari, di scoprire le origini. Ma è anche un modo per sentirsi dei detective, proprio com’è accaduto a Elisa Melis - ingegnere - e Valentina Vincis - laureata in medicina - 29enni di Cagliari.

A caccia delle radici

Una passione nata per puro caso e sfociata nell’idea di creare una community su Facebook dal nome “Albero Genealogico Sardegna” che dopo i primi due giorni aveva già duecento iscritti e oggi viaggia sopra i settemila: «Il gruppo – spiegano le ragazze - nasce con l’intenzione di unire gli appassionati di genealogia della Sardegna, ma anche persone che ne hanno fatto la propria professione come storici, esperti genealogisti, laureati in beni culturali o persone che lavorano all’Archivio di Stato. Fortunatamente tanti esperti sono entrati spontaneamente nel gruppo, averli è una fortuna perché oltre ad essere molto disponibili e collaborativi, possono darti un’opinione professionale».

La passione

Ma perché questa idea? «Ho sempre avuto la curiosità e il desiderio di conoscere le mie origini ma senza sapere come fare – spiega Elisa –. Dopo la morte di mio nonno, ho deciso di fare chiarezza. Così ho scoperto che il mio quadrisavolo è arrivato dalla Toscana e ha preso il cognome Sensi perché venne abbandonato in un orfanotrofio di Siena». Anche Valentina ha sempre voluto scavare nel passato della propria famiglia: «Volevo scoprire da dove arrivasse il cognome Berenger di mia madre. Nessuno aveva idea di quando fosse arrivato dalla Francia in Sardegna. Ad oggi ho svelato tanti misteri, ma l’origine del cognome non mi è ancora del tutto chiara».

Di certo c’è il successo inaspettato della community: «Si sono iscritte persone da ogni parte del mondo: Germania, Sud America, Paesi Bassi. La paura iniziale era che il gruppo si potesse spegnere senza il nostro contributo costante, invece con nostra grande sorpresa abbiamo visto che si autoalimenta grazie all’aiuto e la solidarietà dei membri».

Risse, armi e figli

Tra le scoperte inaspettate, alcune riguardano proprio la famiglia di Valentina: «Dagli atti notarili - racconta lei - ho saputo che i miei antenati facevano parte della Cagliari benestante. Mi ero quindi fatta l’idea di una famiglia “perfettina” sin quando non ho scoperto che furono denunciati e arrestati per una rissa con dei vicini di casa, poiché la propria figlia aveva alzato la gonna alla figlia dei vicini. I miei antenati sono quindi entrati in casa di questi ultimi con le armi per vendicare la denuncia». E ancora: «Ho anche scoperto che i miei bisnonni hanno avuto due figli prima di sposarsi, cosa scandalosa per l’epoca - prosegue Valentina -, quando mia nonna lo ha scoperto è scoppiata a piangere». Tantissimi anche gli aneddoti raccontati dagli altri iscritti, tra antenati assassini, nobili o addirittura inquisitori.

Il sito web

Guardando al futuro, Elisa e Valentina rivelano: «Dopo il successo del gruppo abbiamo deciso di fare qualcosa di più – spiegano -. Abbiamo creato un sito web che permetterà di aiutare tantissimi appassionati di genealogia tramite informazioni di prima mano e varie sezioni. Così sempre più persone potranno colmare la curiosità di scoprire qualcosa di più del proprio passato».

