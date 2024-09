Così Daniela Pes  ha messo in musica la sfilata di Etro 

Dopo aver incantato i palcoscenici di tutta Europa con l’elettronica ancestrale, misterica e futuribile di “Spira”, album acclamato dalla critica e amato dal pubblico fin dal primo ascolto, Premio Tenco 2023 come migliore opera prima, Daniela Pes ha annunciato la collaborazione con la casa di moda Etro, partita mercoledì con la sonorizzazione della sfilata alla Milano Fashion Week SS 2025.

Durante l’evento, l’artista ha eseguito un brano inedito del suo repertorio, espressamente adattato al ritmo dello show. Un brano dalle trame elettroniche e voci femminili popolari, con un testo costituito da antiche parole galluresi e fonemi inventati.

«Ho sempre ammirato Etro per la sua riconoscibilità, per i suoi colori, per la sua composta eleganza. L’estetica è un processo che si rinnova e si ripete continuamente. Ha attraversato da sempre la mia vita e rimane un cardine della mia dimensione artistica», ha dichiarato l’artista.

Nata a Tempio, classe 1992, nel 2016 si è laureata in canto jazz al Canepa di Sassari. Con Dora Scapolatempore ha fondato The Dalthes, duo di arpa e voce che l’ha portata sino a Rio De Janeiro. La carriera da solista ha preso il via mettendo in musica le poesie di Gavino Pes. Nel 2017 ha partecipato al Premio Andrea Parodi, vincendo il premio assoluto. Nel 2018 Musicultura e, nel 2023, la consacrazione con il Tenco.

