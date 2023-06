«Così curo la solitudine degli anziani» 

Assistenza psicologica offresi, gratis e a domicilio, per gli over 70. È la proposta di una professionista di Ussana, Raffaela Coghe, psicologa e musicoterapeuta, che si lancia in una nuova avventura, tutta giocata sull’umanità e sulla tenerezza che ha provato nell’incrociare lo sguardo di alcune delle tante persone sole. Anziani, perlopiù, che ingrossano la truppa di quanti vivono in solitudine e, spesso, non sono intercettati neppure dalla rete del vicinato.

L’iniziativa

«Io non lavoro assolutamente gratis, c’è sempre un compenso per il mio lavoro che posso svolgere solo grazie alla professionalità acquisita in anni di studio, di formazione. Sono fortunata perché svolgo la professione nel mio studio privato e nella scuola, ma sono sensibile verso quelle persone che reputo possano avere bisogno e magari non hanno gli strumenti per rivolgersi ad una psicoterapeuta», è la premessa della psicologa 43 enne che già ai tempi del Covid aiutò gratuitamente i pazienti a superare l’incubo e la solitudine dell’isolamento durante la pandemia. «Se durante il periodo del Covid l’isolamento era stato la conseguenza della paura della gente di contrarre la malattia, stavolta il bisogno di fare qualcosa per chi soffre è nato dalla solitudine che ho letto negli occhi e nei gesti delle persone. Spesso sono anziani vedovi o che non hanno figli o per altre ragioni sono soli», confessa la dottoressa Coghe, che durante le sue passeggiate nelle strade di Ussana, ha sentito, di nuovo, il richiamo.

L’episodio

«Mentre passeggiavo ho visto un signore dietro il cancello di casa, so che è vedovo, con figli disabili di una certa età in casa, imprigionato nel suo mondo, quasi invisibile all’esterno. Ho provato tenerezza e ho pensato a quanto avesse bisogno di parlare, e come lui chissà quante altre persone sole, relegate nella loro casa, avrebbero bisogno di assistenza psicologica», argomenta la psicologa, generosa, di Ussana, che accetta di parlare pubblicamente della sua offerta, dopo l’appello sui social («Se qualche vostro zio, nonno, parente, amico che necessita di uno spazio d’ascolto gratuito domiciliare sono qua”, ha scritto), «perché gli interessati non leggeranno mai il mio post su facebook, e parlarne su L’Unione Sarda servirà di sicuro a far arrivare il mio messaggio a più persone».

