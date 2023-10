«Così costruiremo un nuraghe» 

Costruire un nuraghe da zero non è impossibile. È l’idea ambiziosa dell’associazione culturale “Perdas Novas” fondata dai fratelli Simone e Claudio Ollanu di Gergei e supportata da Beatrice Aguadro architetto di origini sarde e amante della Sardegna e dell’archeologia nuragica.

Il piano

Il “Progetto Nuraghe”, questo il nome dell’iniziativa, prevede di dare vita ad un cantiere sperimentale nuragico della durata di circa 20 anni che dovrebbe condurre appassionati e visitatori alla riscoperta delle proprie radici proprio attraverso la nascita di un nuraghe. L’idea non ha mancato di suscitare ironia e perplessità da parte di taluni che hanno espresso il proprio pensiero soprattutto sui social. Commenti che non intimorisce i promotori dell’iniziativa.

La missione

«È un progetto dal forte valore ideologico e spirituale», ha detto Simone Ollanu «che ha l’obbiettivo di dare modo a visitatori e appassionati di costruire per capire». Per erigere questo nuraghe ex novo verranno utilizzate quelle che si pensano essere le tecniche del tempo, senza utilizzare macchinari ma solo carrucole e corde. Così in questo lembo di terra tra la Giara di Gesturi e la Giara di Serri sarà allestito un cantiere di epoca nuragica per fare capolino nel passato e rubare qualche verità.

Il cantiere

Il laboratorio prevede diverse fasi differenti. In questo lungo periodo si alterneranno i momenti in cui il cantiere sarà a disposizione per essere visitato e altri in cui si svolgeranno le attività di sperimentazione. «Ogni sardo», ha aggiunto Ollanu, «potrà andare alla scoperta delle proprie radici, inoltre si sta girando un documentario e la costruzione potrebbe diventare un piattaforma digitale sul web».

Comunità montana

Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi ai sindaci della Comunità Montana al fine di coinvolgere tutto il territorio. «Questa attività», ha detto il sindaco di Gergei Rossano Zedda, «metterà a confronto archeologi e teorie discordanti ma la costruzione del nuraghe potrebbe avere ricadute importanti per il Sarcidano».

La luminare

«Piuttosto che dare risposte sul progetto farei domande», ha detto Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Consiglio di amministrazione del Museo archeologico di Cagliari, «sarei curiosa di conoscere quali sono le metodiche di cui si dispone. Credo nell’archeologia sperimentale, ma per fare ci vuole competenza tecnica e tecnologica, oggi manca una manualistica sufficiente per progettare e pianificare».

Per gli ideatori del progetto potrebbe rappresentare un volano per continuare a cavalcare l’idea di valorizzare le peculiarità della zona a fini turistici. Attualmente non ci sono fondi a supportare l’iniziativa, per questo i promotori hanno pensato all’autofinanziamento attraverso le visite e le attività di sperimentazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA