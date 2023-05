«Così Costa Rei sarà grande» 

«Eravamo a cena e ci siamo chiesti che cosa potessimo fare noi imprenditori per far crescere Costa Rei sotto ogni punto di vista, da una rete di trasporti all’assistenza sanitaria, dal decoro al divertimento». La risposta è arrivata subito: istituire un Centro commerciale naturale (Cnn). E così dodici operatori turistici («Ma contiamo di arrivare subito a cinquanta soci») ieri mattina al resort Santa Giusta hanno presentato il primo Centro commerciale naturale. Il presidente è Renato Orgiana, 46 anni, cagliaritano trasferito a Costa Rei (gestisce una multiservizi). Assieme a lui diversi imprenditori con attività sulla costa di Muravera come Lello Musiu, Pierpaolo Piu, Giuseppe Onano e Stefano Carta.

I propositi

«Vogliamo rendere viva Costa Rei almeno da aprile a novembre - sottolinea Orgiana - e possiamo farlo unendo le forze e partecipando a bandi accessibili dai Centri commerciali». Tra le priorità «dare una mano per il decoro, portare una guardia medica e medici privati, creare una passeggiata dove i turisti possano fare shopping, puntare su eventi sportivi ed enogastronomici». Un altro punto cruciale sono i rifiuti: «Per questo stiamo pensando a ingaggiare ragazze che fanno pubblicità alla zona e, allo stesso tempo, spiegano le regole del conferimento. Pensiamo anche ad un manager esterno».

Il sostegno

Presente l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa: «Questo è il modo corretto di agire - mette in evidenza - si faccia sistema e si punti molto sull’accoglienza. La Regione c’è». Al fianco del neonato centro commerciale naturale tutte le principali associazioni di categoria con i loro presidenti: Fausto Mura (Federalberghi), Alberto Bertolotti (Confcommercio), Roberto Bolognese (Confesercenti), Giorgio Demurtas (Coldiretti). «La vera forza - hanno ribadito tutti - è associarsi». Bertolotti lancia una piccola provocazione: «A Jesolo ogni anno si contano 10 milioni di presenze, girano in Ferrari e lavorano 8 mesi su 12. Perché in un paradiso come Costa Rei non ci riusciamo?». L’amministrazione di Muravera «accoglie con favore il Centro commerciale - sottolinea Francesco Macis, consigliere con delega al commercio - il Comune senza l’aiuto dei cittadini può ben poco». Nei prossimi giorni, proprio per capire in che modo portare avanti la collaborazione, è previsto un incontro tra i soci del Centro commerciale e il sindaco Salvatore Piu.