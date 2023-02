«Così corro per aiutare chi è meno fortunato» 

Corre per aiutare gli altri, soprattutto chi ha bisogno di cure. Maratone, trail, gare urbane: qualsiasi distanza pur di far del bene. È la missione di Fabio Orrù, muraverese di 42 anni che di lavoro fa il commesso in un supermercato. Il suo tempo libero però lo dedica ai meno fortunati. E così il 19 marzo correrà la maratona di Roma per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Lo farà assieme a Stefano Petranca. atleta pugliese non vedente di 46 anni «e per me – precisa subito Orrù – è un onore fargli da guida, sono io che ringrazio lui».

Lo sport

E dire che Fabio Orrù, da giovanissimo promettente calciatore (fu un punto fermo delle squadre allenate da Angelo Padiglia, oggi allenatore del San Vito), sino a sei anni fa non aveva mai corso per strada. Ha macinato i primi chilometri nei trail di Porto Corallo, a Villaputzu. La corsa da lì è diventata una passione ma mancava qualcosa, la più importante: correre non per sé stesso ma per gli altri. Orrù questo l’ha capito nel 2017 quando ha fatto per la prima volta da guida ad una ragazza non vedente, Chiara Pandolfi. Le ha prestato i suoi occhi e assieme hanno corso la Milano Marathon, la Cagliari respira e la cento chilometri del Passatore (Firenze – Faenza).

Solidarietà

«Ha un senso correre – ripete Orrù – se lo faccio per gli altri, se posso essere utile». Da quel momento non si è più fermato. Ha corso cento chilometri nel Sarrabus per aiutare i malati di Sla, ha pagaiato in kayak da Cagliari a Muravera per aiutare gli orfani dell’Uganda e adesso – dopo un piccolo infortunio - correrà la maratona di Roma per sostenere la ricerca sul cancro (fondazione Airc).