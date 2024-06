«Così continueremo a cambiare la città» 

Tre anni e mezzo di governo della città alle spalle, con la Quartu del futuro in prospettiva. Fra traguardi raggiunti, altri da conquistare, e diverse difficoltà da affrontare, prima fra tutte l’emergenza rifiuti con un servizio della nettezza urbana da cambiare. «Rispetto a tre anni fa la città è cambiata, anche nella mentalità, dobbiamo continuare con questo profilo, per il tempo che sarà necessario», le parole del sindaco Graziano Milia durante l’assemblea pubblica moderata dal giornalista Ivan Paone organizzata ieri dal suo gruppo politico, Rinascita, a Casa Olla.

Tanti i temi toccati da diversi esponenti di Rinascita, assessori e consiglieri comunali. Da Mauro Ligas a Valeria Piras, insieme a Elisa Usalla, Franco Tocco, Massimo Pau, le assessore Tiziana Cogoni, Cinzia Carta e il collega di Giunta Marco Camboni. «Siamo la terza città della Sardegna e dobbiamo avere un ruolo», dice Milia per poi elencare i risultati raggiunti: dai lavori al Poetto alla nuova illuminazione pubblica, ma anche i chilometri di asfalti fatti, il Pul in dirittura d’arrivo, e la riapertura dell’asilo nido «che dopo tante critiche si è rivelato uno dei migliori in Sardegna». Sullo sfondo c’è la lotta all’evasione, e alle discariche abusive di rifiuti, «perché il futuro è basato sul rispetto delle regole». E poi le grandi opere in progetto: Fornaci Picci, Distillerie Capra, la nuova piazza Dessì con un mercato civico moderno. Poi il riferimento alle prossime elezioni comunali, nel 2026: «Se ci rendiamo conto che c’è ancora bisogno di questo tipo di esperienza politica abbiamo il dovere di continuare, cercando di generare una continuità. Poi si potranno fare tante valutazioni», conclude Milia, «l’importante è continuare a lavorare».

