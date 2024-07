«Così conquisteremo i turisti» 

«Le 70mila presenze alle terme di Santa Mariaquas sono numeri che ci impongono di migliorare l’offerta turistica di tutto il territorio, stimolando proposte e iniziative, allargate ad altri Comuni limitrofi». Sono le parole del sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, dopo il successo riscosso dall’evento di domenica sulla “Rievocazione della mietitura a mano”, in un campo di grano al confine fra Sardara e Collinas. Una finestra aperta sulla storia locale, dove grazie ad un agricoltore di Sardara, Ermanno Musa, è stato recuperato “Su trigu denti de cani”, una vecchia varietà di frumento tenero scomparso, estirpata perché dannosa al grano duro. Oggi ricercato in quanto povero di glutine.

La mietitura

Una mattinata all’insegna della tradizione con almeno una ventina di mietitori, alcuni in costume dell’epoca, e tantissimi gli ospiti hanno assistito all’antico rito della mietitura con la falce, caduto in disuso con la meccanizzazione agraria. Sotto il sole cocente, giovani e anziani chini sulle spighe, gli uomini con la falce che tagliavano la spiga e le donne che le raccoglievano in piccoli mazzetti per realizzare i covoni. «Allora – racconta, Elisa Sabiu, 91 anni – a noi non era concesso, salvo eccezioni, tenere la falce. Era faticoso ma la soddisfazione di portare il pane a tavola, compensava la stanchezza». Raimondo Atzeni (82 anni), si commuove man mano che affiorano i ricordi: «Duro lavoro. Bisognava alzarsi alle tre del mattino per arrivare sui campi molto presto, quattro operai in un giorno dovevano mietere il tanto che oggi la mietitrice fa in mezz’ora. Allora, però, nascevano affetti, si creavano vere amicizie, ci si aiutava a vicenda, nasceva la solidarietà. Ora il silenzio dei campi è rotto solo dal rumore dei mezzi meccanici. È triste, ma è il prezzo del progresso». Una turista del Canada, Simona Rusu: «Questo è un pezzo di storia, ma anche uno spettacolo della natura».

I protagonisti

L’iniziativa porta la firma di Ermanno Musa e Luciano Tuveri di Collinas. «Ho iniziato con un pugno di “grano de cani” – ricorda Musa – e dopo tre anni ho riportato in vita un campo. Varietà ripudiata perché cresce fino a 1,70 metri, difficile raccoglierli con strumenti meccanizzati». Tuveri aggiunge: «Era un appuntamento fra amici, concluso con “Su murzu”, pane, pomodori, cipolle, patate, uova e un bicchiere di vino».

I sindaci

Se Zucca pensa ad accrescere l’offerta turistica, Francesco Sanna di Collinas, aggiunge: «Stiamo lavorando per il marchio “Collinas paese storico”, ben vengano le testimonianze, in maniera organica e integrata a servizio di turisti e operatori del settore».

