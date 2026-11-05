SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Provincia.
06 novembre 2026 alle 00:23

«Così conosciamo gente nuova e ci divertiamo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Venti persone, un caso da risolvere e un tavolo attorno al quale perfetti sconosciuti formano una squadra. La sfida è ricostruire un cold case, ma la partita più importante è quella contro la solitudine e la difficoltà, sempre più comune, di trovare occasioni per stare insieme. Succede con Cerkia, la community che punta a trasformare le chat in incontri reali e che da febbraio ha conquistato anche la provincia di Oristano, dove conta già 210 iscritti. Il progetto è nato a Cagliari e Manuela Floris, che aveva conosciuto e frequentato il gruppo quando abitava nel capoluogo sardo, ha deciso di portare l’esperienza in città. E il passaparola ha fatto il resto. Il meccanismo è semplice: ci si iscrive gratuitamente e si scelgono le categorie di interesse, entrando nelle chat. Da lì si passa agli appuntamenti, che possono essere molto diversi tra loro.

Gli incontri

«Ci sono una quarantina di sottogruppi: serate al cinema, pranzi al sushi, gruppi di lettura, attività con i figli. Tutto quello che ti piace fare, ma per cui magari non trovi compagnia, può diventare un’occasione per conoscere qualcuno», racconta Floris. Il gruppo più frequentato è quello dei giochi di società: in uno degli incontri organizzati al bar Frida, una ventina di persone si è riunita attorno a un tavolo per la soluzione di un cold case.

I commenti

Tra loro Lucia Fella, poliziotta in pensione, alla sua prima esperienza: «Ho letto su Facebook il post di una ragazza che chiedeva consigli su gruppi che organizzassero giochi di società e sono arrivata a Cerkia. Sono un po’ timida e l’idea di sedermi a un tavolo con tanti sconosciuti mi spaventava. Però ho deciso di provare qualcosa di diverso». La ragazza che aveva lanciato l’appello era Carmen Loi, 43 anni: «Mi hanno contattata e inserita nella community. La prima volta non conoscevo nessuno ma è stata un’esperienza molto positiva. Adesso partecipo regolarmente». È proprio questo il passaggio che Cerkia prova a rendere naturale: superare l’imbarazzo dei primi minuti e scoprire che, quando c’è qualcosa da fare insieme, parlare diventa più facile. E non ci sono soltanto dadi, carte e indagini da risolvere. C’è anche un gruppo di lettura e Sara Firinu, insegnante di inglese, frequenta la community fin dall’inizio. «È un’occasione per conoscere persone nuove e condividere momenti culturali o semplicemente divertenti. Nel mio caso sono nate anche delle belle amicizie». Di recente è nato anche “Lei”, il gruppo tutto al femminile pensato per favorire il confronto e il sostegno reciproco. Tra le iniziative ci sono gli swap party, dove le partecipanti portano abiti e accessori che non utilizzano più e li scambiano, dando una seconda vita agli oggetti.

Le dinamiche

Stefano Manca, agente di commercio e moderatore, conosce bene la dinamica degli incontri. «La parte più divertente è quando arrivi agli appuntamenti e c’è gente che non conosci. Per qualcuno è un po’ imbarazzante, ma poi si rompe il ghiaccio. È difficile che chi arriva si senta a disagio». Fabrizio Muggianu, nella community da due mesi: «Il lato positivo è conoscere gente nuova, si recupera un po’ di socialità». Alla fine, il cold case è solo un pretesto. La vera sfida è ricostruire legami sociali, una serata alla volta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Il ciclone investe Gallura e Baronia

l Busia, Ungredda
Il rischio è che l’Agenzia dell’Onu «cancelli il valore universale riconosciuto alla nostra storia»

Comitati dell’Isola in rivolta: «Basta, il limite è superato»

Allarme di Giuseppa Tanda, referente dell’Unesco in Sardegna: «Grosso errore, la Regione fermi tutti i progetti in autotutela» 
Al. Car.
Stati Uniti

Trump attacca: «Elezioni truccate»

Repubblicani in crisi: Vance si smarca e il presidente blinda Hegseth 
Il terrore

Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli

Almeno venti gli aerei di linea interessati, sette in partenza o arrivo in Italia 
Tragedia a Decimomannu

«È colpa mia, Mauri svegliati»

Il dolore lacerante dell’amica che aspettava il 19enne travolto sulla 130 
Sara Saiu Federica Lai
Regione

Commissioni, il centrodestra si divide

Cera (FdI) perde la vicepresidenza dell’Agricoltura e passa al gruppo Misto 
Roberto Murgia