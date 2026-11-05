«Così conosciamo gente nuova e ci divertiamo» 

Venti persone, un caso da risolvere e un tavolo attorno al quale perfetti sconosciuti formano una squadra. La sfida è ricostruire un cold case, ma la partita più importante è quella contro la solitudine e la difficoltà, sempre più comune, di trovare occasioni per stare insieme. Succede con Cerkia, la community che punta a trasformare le chat in incontri reali e che da febbraio ha conquistato anche la provincia di Oristano, dove conta già 210 iscritti. Il progetto è nato a Cagliari e Manuela Floris, che aveva conosciuto e frequentato il gruppo quando abitava nel capoluogo sardo, ha deciso di portare l’esperienza in città. E il passaparola ha fatto il resto. Il meccanismo è semplice: ci si iscrive gratuitamente e si scelgono le categorie di interesse, entrando nelle chat. Da lì si passa agli appuntamenti, che possono essere molto diversi tra loro.

Gli incontri

«Ci sono una quarantina di sottogruppi: serate al cinema, pranzi al sushi, gruppi di lettura, attività con i figli. Tutto quello che ti piace fare, ma per cui magari non trovi compagnia, può diventare un’occasione per conoscere qualcuno», racconta Floris. Il gruppo più frequentato è quello dei giochi di società: in uno degli incontri organizzati al bar Frida, una ventina di persone si è riunita attorno a un tavolo per la soluzione di un cold case.

I commenti

Tra loro Lucia Fella, poliziotta in pensione, alla sua prima esperienza: «Ho letto su Facebook il post di una ragazza che chiedeva consigli su gruppi che organizzassero giochi di società e sono arrivata a Cerkia. Sono un po’ timida e l’idea di sedermi a un tavolo con tanti sconosciuti mi spaventava. Però ho deciso di provare qualcosa di diverso». La ragazza che aveva lanciato l’appello era Carmen Loi, 43 anni: «Mi hanno contattata e inserita nella community. La prima volta non conoscevo nessuno ma è stata un’esperienza molto positiva. Adesso partecipo regolarmente». È proprio questo il passaggio che Cerkia prova a rendere naturale: superare l’imbarazzo dei primi minuti e scoprire che, quando c’è qualcosa da fare insieme, parlare diventa più facile. E non ci sono soltanto dadi, carte e indagini da risolvere. C’è anche un gruppo di lettura e Sara Firinu, insegnante di inglese, frequenta la community fin dall’inizio. «È un’occasione per conoscere persone nuove e condividere momenti culturali o semplicemente divertenti. Nel mio caso sono nate anche delle belle amicizie». Di recente è nato anche “Lei”, il gruppo tutto al femminile pensato per favorire il confronto e il sostegno reciproco. Tra le iniziative ci sono gli swap party, dove le partecipanti portano abiti e accessori che non utilizzano più e li scambiano, dando una seconda vita agli oggetti.

Le dinamiche

Stefano Manca, agente di commercio e moderatore, conosce bene la dinamica degli incontri. «La parte più divertente è quando arrivi agli appuntamenti e c’è gente che non conosci. Per qualcuno è un po’ imbarazzante, ma poi si rompe il ghiaccio. È difficile che chi arriva si senta a disagio». Fabrizio Muggianu, nella community da due mesi: «Il lato positivo è conoscere gente nuova, si recupera un po’ di socialità». Alla fine, il cold case è solo un pretesto. La vera sfida è ricostruire legami sociali, una serata alla volta».

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