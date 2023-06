«Così combattiamo i roghi estivi» 

Ieri i volontari del Masise sono dovuti intervenire a Su Leunaxiu, nel Parteolla, per uno dei primi incendi dell’estate. Per fortuna, niente di grave, ma i volontari sono già mobilitati con uomini e mezzi. Come quelli del Vab Sinnai, rientrati dall’Emilia Romagna dove per giorni hanno spalato il fango e prestato soccorso agli alluvionati in provincia di Faenza. Ora inizia la stagione degli incendi. Bisogna essere pronti per ogni necessità. Masise e Vab sono sempre pronti a intervenire dove c’è bisogno. «Sono ora una ventina i nostri volontari mobilitati sul territorio – dice la presidente del Masise, Luigia Cappai - sono divisi in squadre con tre turni che coprono le 24 ore. Se necessario sono pronti altri volontari: disponiamo di mezzi efficienti, compresi i fuoristrada e l’autobotte da 1500 litri. Interveniamo su Sinnai, Burcei, Selargius, Settimo, Maracalagonis e ovunque si renda necessaria la nostra presenza».

Claudio Moriconi è il presidente Vab Sinnai. L’associazione è impegnata su più fronti. «Ora ci si concentra sul problema incendi. Col nostro parco mezzi possiamo contare sino a 42 uomini. Siamo pronti, dopo la straordinaria esperienza in Emilia Romagna: sono stati giorni di duro lavoro e esperienze indimenticabili, tristi e gioiose».

