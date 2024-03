«Così canto il mio trap libero» 

A 22 anni lavora nell’azienda di famiglia che produce pomodori a Santa Margherita di Pula. Nicola Mudu, in arte “Clover”, non smette comunque di coltivare la sua grande passione per la musica trap. «Magari tra qualche anno riempirò uno stadio intero per un mio concerto», è il sogno nel cassetto. Nei suoi brani cerca di evitare i temi più celebri del suo genere come la droga e le armi, per focalizzarsi maggiormente sulla sua persona, mostrando la propria vita e il suo passato.

La passione

Diploma del Liceo Scientifico Michelangelo di Cagliari in tasca, Nicolò Mudu ha scritto le prime canzoni a 16 anni: «Mi sono interessato al mondo della musica grazie a Sfera Ebbasta, Rkomi e Tedua. Nelle mie canzoni provo a ispirarmi a loro e ad altri artisti americani». Fare tutto da solo è molto difficile. Mudu si fa aiutare da un coetaneo che produce le basi musicali delle sue canzoni: «Sto collaborando con un amico di Sarroch, Filippo Carta. I progetti devono avere una qualità professionale in modo che le case discografiche ti prendano in considerazione».

Per ora la musica resta una seconda occupazione oltre a pomodori ed erbe aromatiche: «Mi piace collaborare nell’azienda di famiglia, ma sto comunque investendo tempo e denaro nella musica sperando possa diventare il mio primo lavoro».

I temi

Clover cerca di distinguersi provando a dare sempre la sua impronta personale nelle sue canzoni: «Ad oggi il mercato del rap italiano è saturo di musica e artisti intenti a emergere. Bisogna essere bravi a colpire l’ascoltatore già dalle prime strofe. Dentro le mie canzoni cerco di differenziarmi da alcuni temi di devianza giovanile, focalizzando il testo su di me e ciò che la vita mi ha insegnato: impegnarsi per raggiungere i propri traguardi».

Nicolò Mudu è già stato sul palco del Nora Summer Festival, a Pula ai primi dell’agosto scorso: «Quando ho ricevuto l’invito ho avuto un po’ di ansia – dice sorridendo – era la prima volta che cantavo dal vivo di fronte a tutte quelle persone. C’è stata una bella risposta da parte del pubblico, anche se mentre sei sul palco non me ne sono accorto».

Così ha conquistato anche i i fan più difficili, i suoi genitori: «Inizialmente non presero molto bene questo mio impegno nella musica . dice Clover – andavo ancora a scuola e dunque pensavano che fosse una scusa per non studiare. Adesso invece sono felici dell’impegno che metto in ciò che faccio e mi supportano tanto».

L’album

Prossimo obiettivo: realizzare il primo album. «Non credo che sia ancora il momento», dice Clover, «non è semplice perché servono soprattutto un’idea alla base e poi tante risorse economiche oltre che il tempo. Preferisco andare a piccoli passi, facendo uscire un singolo alla volta, cercando la strada giusta. Il mio più grande sogno sarebbe quello di fare un concerto dal vivo nel nuovo stadio del Cagliari, riempirlo anche con persone non sarde arrivate per me nell’Isola. Un po’ come accade al Meazza di Milano o all’Olimpico di Roma».

