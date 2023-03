«Così bloccheremo l’impianto eolico» 

All’indomani dell’invio ai comuni interessati, della richiesta da parte della società proponente, hanno espresso subito il proprio dissenso. Ad oggi la società ha già depositato presso il Servizio Via (Valutazioni impatti e incidenze ambientali), l'istanza per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (Paur). «I tempi sono stretti», ha detto la sindaca Porru, «dobbiamo muoverci al più presto prima che ci sia la valutazione di compatibilità ambientale».

All’indomani dell’assemblea pubblica sull’eolico a Nurallao è la sindaca Rita Aida Porru detta la linea per bloccare l’impianto eolico di Perd e Cuaddu a Isili: «Bisogna andare avanti compatti battendo tutte le strade possibili».

Il progetto sotto accusa da parte di amministratori e popolazioni prevede l’installazione di cinque turbine da 28 mw 206 metri e riguarda i territori di Isili, Genoni, Nurallao e Nuragus. L’assemblea di sabato ha visto la partecipazioni di numerosi amministratori, dei rappresentanti del comitato spontaneo e di tanti cittadini.

Coro di "no”

Secondo il primo cittadino di Nurallao i passi da fare sono diversi per poter arrivare a bloccare il termine e sospendere il procedimento. «Bisogna», ha aggiunto la sindaca, «attivare contemporaneamente tutte le manifestazioni possibili che siano concordi con i comitati e Consigli comunali e intervenire a livello legislativo». Si potrebbe arrivare a bloccare le strade statali, a manifestare a Cagliari davanti alla Regione.

Il territorio

Il “no” non riguarda le energie rinnovabili ma la poca attenzione che questo tipo di attività hanno verso il territorio e verso le popolazioni residenti. Progetti calati dall’alto e che non coinvolgono né le amministrazioni, né le comunità. «Tutte i comuni della Sardegna che sono interessati a queste problematiche», ha aggiunto Rita Aida Porru, «si devono riunire anche tramite l’Anci Cal e proporre all'amministrazione regionale una sospensiva in attesa di legiferare in modo adeguato nei confronti di queste problematiche che toccano da vicino le popolazioni. Occorre quindi aggiornare il piano energetico regionale, facendo una legge ad hoc che regolamenti il settore».

Una battaglia non facile e che potrebbe durare allungo. I terreni interessati dall’impianto sono privati, la contrattazione da parte della società proponente è avvenuta direttamente con i proprietari, anche questo sarà un ostacolo da affrontare. «Adesso è urgente compattarsi e farlo con tutte quelle altre realtà sarde interessate dallo stesso tipo di progetti: qualsiasi iniziativa si porti avanti deve essere comune e deve coinvolgere le popolazioni», chiude la sindaca Porru.

