«Così avviammo la scuola popolare a Campo Pisano» 

Con l’attività del parroco Gino Bianchi l’attività sociale si animò. Voce di una chiesa popolare, il sacerdote raccolse presto grandi consensi. L’associazionismo cattolico costruì spazi nuovi nel quartiere più rosso della Sardegna, Campo Pisano, Iglesias. Villaggio di minatori, patria del proletariato cittadino, cuore pulsante dell’allora Partito comunista sino a portare con orgoglio l’appellativo di Stalingrado, fu laboratorio di questa comunanza di rapporti, di integrazione politica e di vita che altrove appariva anomala. Nel primo nucleo di ragazzi che animarono quell’attività c’era Marino Canzoneri, ancora oggi in prima fila nella promozione e nell’organizzazione delle iniziative con l’Arci.

Militanza

Per niente provato da cinquant’anni di militanza al servizio della cultura. «Erano gli anni dal 1970 al ’73. Tanta parte del quartiere non aveva la licenza media. In una stanza avviammo la “scuola popolare”, istruzione gratuita. Esperienza coinvolgente, di grande formazione». Furono i primi passi per consolidare l’idea gramsciana dell’homo faber-homo sapiens, fare e sapere mescolati nell’attività pratica che Marino Canzoneri ha sempre esercitato seguendo ogni istante della mutazione della città. «Per sostenere gli studi facevo il bibliotecario nella Società Umanitaria diretta da Salvatore Pinna. Con un gruppo di amici cominciarono le prime iniziative». Nel ‘73 nasce l’Arci, il primo presidente fu Giancarlo Dalmonte, docente, poi per decenni giornalista corrispondente dell’Unione Sarda proprio da Iglesias. «L’anno successivo fui assunto dall’Umanitaria. Prese forma così un cammino che è stato il progetto della mia vita: l’indivisibile attività volontaria e quella professionale di operatore culturale». Amore e passione per i libri e per il cinema non lo lasceranno più. «Mi interessava in particolare la produzione documentale delle attività sociali. Così con le nostre primitive attrezzature di ripresa, mastodontiche e pesanti, all’epoca si girava con le pellicole in 16 millimetri, iniziò un lavoro straordinario nel territorio, nelle scuole del Sulcis Iglesiente, coinvolgendo i ragazzi nella produzione e nella realizzazione dei documentari che raccontassero la loro esperienza o fossero loro narratori del mondi circostante o dei loro sogni».

Musica e cinema

Il decennio ’70-’80 è di grande fermento in Italia e nel mondo. Marino Canzoneri lavora per fare respirare alla città quegli umori, così si fanno più vicine le sofferenze dei popoli, i tormenti nazionali, le inquietudini giovanili, il teatro e le nuove esperienze musicali: tra chi organizza i concerti e spettacoli di Inti Illimani, Nomadi, Franca Rame, Pino Daniele trovi sempre Marino Canzoneri. Poi, su ispirazione e con il supporto dell’associazione “L’occhio, l’orecchio, la bocca”, arrivano le rassegne cinematografiche, soprattutto all’aperto, «Una passione e un lavoro che ci distingue ancora oggi con l’Arci attraverso la Rassegna del cinema del Mediterraneo». Ma lui ha fidelizzato anche un gruppo nutrito di appassionati che lo seguono nel corso di storia del cinema che tiene nel Centro culturale. Il termometro attuale non è incoraggiante. «La cultura è una ricchezza che va condivisa in modo gratuito, ma va sostenuta, altrimenti si distrugge la creatività. L’Unione europea non finanzia attività di volontariato, è un’assurdità. Non basta indossare un costume o seguire l’appuntamento con un nome affermato, trascurando il resto perché ritenuto poco interessante o, peggio, poco televisivo. Così gli enti locali dovrebbero favorire l’associazionismo, il rischio è che con l’attività diretta rimanga soffocata la proposta di partecipazione che arriva dalla società».