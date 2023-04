«Così avremo 1300 parcheggi» 

Un incontro partecipato, ancora una volta. Le posizioni tra Comune e commercianti restano tuttavia distanti sul discusso Piano della mobilità sostenibile (Pums) che l’amministrazione Soddu intende portare avanti. Dunque, la riunione di lunedì sera nella sala conferenze della Camera di commercio, per ora, non ha avvicinato le parti. «Un centro storico senza le famiglie, senza residenti stabili non è centro storico», dicono dal Circolo culturale Peppino Catte. Il commerciante Peppe Mattu, invece, svela il suo piano per rilanciare il cuore della città: «Circa 1300 posti auto potrebbero essere ricavati buttando giù il centro polifunzionale di via Roma e l’ex Inam, in via Manzoni. Poi, sfruttando gli spazi esterni del vecchio Mulino Gallisai».

Confronto

Il Comune ascolta, si apre al dialogo ma anche nell’ultimo incontro ha fatto capire come l’azzeramento del Pums non sia una strada percorribile. «Nella nostra visione della città del futuro, la persona ha sempre una posizione centrale», ama ripetere il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu.

Dissenso

Ai commercianti, però, non piacciono soprattutto le eventuali 4 zone a traffico limitato. Ovvero, Ztl Seuna; Ztl di via Cagliari; Ztl di Santu Predu; Ztl di via Ferracciu. Nuovi parcheggi sorgeranno in diverse aree a ridosso del centro storico, come nelle vie Mulino Gallisai, Brigata Sassari, Mughina, Sicilia e Ballero. «Ma non bastano», è il coro ricorrente. Peppe Mattu puntualizza: «Sostituendo l’ex Inam, l’edificio Asl è ammalorato, a mio avviso si potrebbero recuperare almeno 300 parcheggi; nel giardino del Mulino Gallisai, poi, potrebbero essere ricavati altri 480 posti auto; stesso copione anche in via Roma, dove c’è il centro polifunzionale “croce e delizia degli amministratori”: un parcheggio multipiano al posto di quell’immobile darebbe 480 stalli; infine, nello spazio delle casette di via Convento si potrebbero realizzare altri 35 parcheggi».