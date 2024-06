Così Augello si è preso il Cagliari 

Dieci arrivi, di cui tre in prestito. Sei mesi dopo, il Cagliari traccia un bilancio dell’ultimo mercato estivo, sorride e storce il naso allo stesso tempo. Certe aspettative sono state tradite, come aveva ammesso - più o meno velatamente - lo stesso Giulini nel turbolento post gara con la Lazio. Per quanto, da quel giorno il trend sia migliorato e anche chi era finito nel mirino presidenziale abbia contribuito in qualche modo alla salvezza. Paradossalmente, le soddisfazioni maggiori le hanno date i più giovani. A cominciare da Oristanio, e non a caso il club rossoblù è pronto a mettere sul tavolo 4 milioni per provare a riscattarlo dall’Inter. Applausi anche per i due classe 2003 Prati e Sulemana che - nonostante alcuni passaggi a vuoto - si sono rivelati all’altezza, sono così usciti dal guscio e ripartiranno con più consapevolezza la prossima stagione. L’acquisto che ha gratificato di più - per continuità nel rendimento - è stato, però, Augello, richiesto esplicitamente da Ranieri (con cui aveva già lavorato alla Sampdoria) e padrone assoluto della fascia sinistra.

Punto fermo

Alla soglia dei trent’anni, Augello ha dato prova di affidabilità in entrambe le fasi della manovra inserendosi facilmente nei meccanismi del gruppo, sia in campo che all’interno dello spogliatoio. La Serie A se l’è conquistata categoria dopo categoria, partendo dal basso, addirittura dalla Serie D. Ed era stato proprio Ranieri a farlo esordire sul palcoscenico italiano più prestigioso ai tempi della Samp. Non è certo l’esterno che spacca o ruba la scena. La costanza e lo spirito di sacrificio, però, lo hanno reso indispensabile negli equilibri della catena mancina e, in generale, in quelli della squadra di cui è stato da subito un punto fermo. E continuerà a esserlo considerato che ha ancora un anno di contratto. Non è escluso poi che possa allungarlo ulteriormente cammin facendo. Nel frattempo, si sta godendo le vacanze in Giappone con il compagno Zappa.

Sotto le aspettative

Ha giocato 32 partite su 38 in campionato (più una in Coppa Italia) segnando un gol, pesantissimo, contro l’Atalanta nella vittoria (forse) più importante degli ultimi mesi. E dei dieci giocatori aggregati al gruppo promozione la scorsa estate è indubbiamente quello che ha inciso di più. Anche dal punto di vista caratteriale. Promosso, dunque. Così come Oristanio, Prati e Sulamena (chi più, chi meno), oltre chiaramente al portiere Scuffet, uno dei protagonisti in assoluto. Nel complesso, hanno deluso, invece, l’altro ex blucerchiato Jankto (potrebbe andar via se dovesse profilarsi per lui una soluzione alternativa che lo soddisfi), gli attaccanti Petagna e Shomurodov (nessuno dei due verrà, infatti, riscattato) e i difensori Wieteska e Hatzidiakos (in bilico entrambi e, in ogni caso, al vaglio del nuovo allenatore). Dieci mesi dopo, il mercato estivo riparte. Con un occhio al futuro (e l’altro al passato).

RIPRODUZIONE RISERVATA