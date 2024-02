«Così attireremo i vacanzieri tutto l’anno» 

I dati parlano chiaro: Pula e gli altri paesi lungo la costa sono una delle mete preferite dai turisti ma le presenze non hanno più raggiunto il record pre pandemia Covid. È uno dei motivi che ha spinto l’amministrazione comunale di Pula a investire in una piattaforma innovativa. Uno strumento a disposizione di imprenditori turistici e operatori del settore in grado – secondo le intenzioni dei promotori – di incrementare il flusso di visitatori.

In che modo? Fornendo in tempo reale dati condivisi sulle destinazioni più gradite in quel momento, le strutture ricettive più apprezzate oppure gli avvenimenti maggiormente seguiti dai turisti. La raccolta di queste informazioni favorirà un incremento della destagionalizzazione, per permettere alla Sardegna di essere una destinazione appetibile tutto l’anno.

I partner

Il Comune ha lavorato insieme alla fondazione Pula Cultura Diffusa per accedere al finanziamento proveniente dal Banco di Sardegna. L’incontro organizzato dall’amministrazione si è svolto nell’aula consiliare del Comune di Pula, dove erano presenti il sindaco Walter Cabasino, l’sssessora al Turismo Donatella Fa, Francesco Traverso, fondatore di HBenchmark, il manager Martino Di Martino, il presidente di Federalberghi Sud Sardegna Fausto Mura e Roberta Desogus, referente per la Sardegna del Tourism Digital Hub.

Le reazioni

«L’ambizione è che la destinazione Pula diventi sempre più appetibile», annuncia Cabasino, «per questo abbiamo pensato di implementare questa piattaforma. È un progetto di cui capiremo i benefici più avanti. Questo programma ci garantirà un aggiornamento in tempo reale su informazioni legate al turismo».

«Il turismo nella nostra zona è un motore fondamentale dell’economia», dice l’assessora Donatella Fa, «lavoriamo affinché la destagionalizzazione prenda il via. Questo è un progetto molto importante per noi e speriamo di esserne i capofila per poi coinvolgere i comuni limitrofi e lavorare insieme per offrire un prodotto turistico migliore».

«Questo è un progetto del Ministero del Turismo finanziato dal Pnrr – interviene Roberta Desogus – Il progetto metterà a disposizione una piattaforma che consentirà di accedere a informazioni che permetteranno agli operatori di capire l’andamento della domanda, di modificare i prezzi o la strategia promozionale. Salire a bordo di questa piattaforma sarà gratuito, ma occorrerà registrarsi con i dati della propria impresa».

Fausto Mura ha allargato il discorso anche agli altri comuni limitrofi: «Questa raccolta di dati deve portare a un risultato significativo per tutta la comunità. È fondamentale avere una politica di condivisione dei dati tra gli operatori turistici. Mi auguro che con questo incremento di collaborazione tra imprenditori e istituzioni pubbliche si avrà un’innovazione che contaminerà anche i comuni di tutto il Sud Sardegna. Stiamo creando un faro che potrà illuminare Pula e speriamo che questa luce si diffonda».

