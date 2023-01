«Così arginiamo la fuga dai banchi» 

Le voci dei bambini e la loro gioia sono la miglior ricompensa per il lavoro delle volontarie: «Fanno compiti ma hanno anche tempo per il gioco e la socializzazione», sorride Barbara Loi, volontaria nel centro di Terralba. «Il doposcuola è uno spazio prezioso che favorisce la crescita del bambino. È uno spazio pieno di amore reciproco che tutti i bambini dovrebbero conoscere». Anche ad Ales, stesse emozioni per l'educatrice Asia Addari: «Stare con i bambini ci arricchisce. Vediamo i loro progressi, il loro impegno. Con le famiglie si instaura un bellissimo rapporto di fiducia che ci aiuta a lavorare meglio».

Per arginare la fuga dai banchi sono stati attivati numerosi progetti in campo socioeducativo: tra questi le attività di doposcuola “Un passo avanti”, presenti in tre diversi centri, Ales, Sardara e Terralba, a cui si sono iscritti circa 90 scolari seguiti da sei educatrici professionali: un sostegno nello svolgimento dei compiti, ma anche accoglienza, sostegno ai genitori, socializzazione e inclusione. «In collaborazione con la Caritas diocesana – racconta don Stefano Mallocci – abbiamo deciso di attivare il doposcuola anche a Sardara perché sentiamo l'esigenza di investire sull'educazione delle giovani generazioni anche attraverso l'accompagnamento allo studio e lo sviluppo di relazioni significative per i bambini».

Aumentano i numeri della povertà anche nella diocesi di Ales-Terralba, nel cui territorio ricadono anche la Marmilla e molti dei centri più popolosi del Medio Campidano: Guspini, San Gavino, Villacidro, Gonnosfanadiga e Arbus. Negli ultimi due anni la Caritas diocesana, che ha a San Gavino la sua sede principale, ha aiutato oltre 3.000 persone in grave difficoltà. Ma tra le tante emergenze affrontate c’è la dispersione scolastica, che nel territorio sfiora il 40 per cento: quasi uno studente su due non arriva al diploma. «Dobbiamo diventare sempre più consapevoli che oggi le maggiori povertà e fragilità sono in ambito educativo e formativo», dice il direttore della Caritas, don Marco Statzu.

Sostegno ai bambini

Le volontarie

Sportello e borse

Sempre in area educativa, si portano avanti diversi progetti per i giovani in cerca di opportunità di formazione e lavoro. Tra questi, lo sportello orientamento aperto nella sede della Caritas a San Gavino.

Tra il 2021 e il 2022 la Caritas ha offerto a oltre 70 giovani borse di studio per percorsi formativi dedicati alla lingua inglese, all’arte, laboratori di artigianato artistico, corsi per Oss, acconciatore, conduzione di animali per onoterapia, accademia di design, master universitari e conseguimento del diploma di scuola superiore per giovani adulti.

«Dignità alle persone»

«Dobbiamo puntare a interrompere la catena dell'assistenzialismo – conclude don Statzu – ridando dignità alle persone, perché ognuno scopra il proprio posto nel mondo e sia capace di condurre una vita di relazioni, di sostenere sé stesso e la propria famiglia in autonomia, e di realizzare il proprio ideale di vita».

