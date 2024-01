Così Andrea Matta ci porta a “CasaCUS” 

Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda la seconda puntata di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, sui social del CUS Cagliari e L'Unione Sarda e in differita sul Canale 99 del digitale terrestre. Ospiti in studio: Pietro Casale e Bruno Rocchigiani, direttore tecnico della scuola calcio e allenatore della Juniores faranno il punto sulla stagione del settore giovanile del calcio a "Sa Duchessa"; Daniela Zedda, coordinatrice per l'attuazione delle politiche di sostenibilità dell'Università degli Studi di Cagliari.