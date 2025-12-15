Così anche Cagliari si è innamorata del rally 

Con la novità del 1º Rally Città di Cagliari, che ha riportato le auto da corsa nel capoluogo sardo a un decennio dalla prova speciale del Ris mondiale in via Roma, si è chiuso il sipario sulla stagione motoristica 2025. E il bilancio non lascia spazio a dubbi: la Sardegna si conferma terreno ideale e fertile - sterrato o asfalto che sia - per il motorsport.

Ricetta collaudata

L’efficacia del connubio tra automobilismo, turismo e promozione del territorio - grazie anche all’imprescindibile supporto della Regione Sardegna - è ormai da anni una strategia collaudata e vincente e la manifestazione appena conclusa, organizzata da Aci Cagliari e New Turbomark e vinta dall’astro nascente Valentino Ledda, ha dimostrato che è applicabile anche a Cagliari e hinterland. Persino portando le vetture nella panoramica viale Europa. Il rally ora ha fatto breccia nei cuori dei cagliaritani e appassionato anche il pubblico accorso sul percorso, puntando i riflettori anche su Dolianova, San Nicolò Gerrei, Sinnai e Quartu.

Lo stesso “semino” coltivato da tre anni dalla Mistral Racing, che ha reso il Rally Sulcis Iglesiente uno degli appuntamenti più sentiti e più attesi in tutto il territorio. Così come fa l’Ac Sassari, che negli ultimi anni, tra i tanti appuntamenti, ha riproposto il Rally Internazionale Golfo dell’Asinara su asfalto per valorizzare il Nord-Est della regione e il Rally Costa Smeralda, in chiave storica, che nel 2026 sarà addirittura Europeo Fia Auto Storiche. E la smeraldina Porto Cervo Racing, che nel 2025 ha optato per un Rally Terra Sarda in Ogliastra.

Dulcis in fundo, gli sterrati di Gallura e Monte Acuto, quelli impiegati della gara del Campionato Italiano Rally Terra moderno e storico firmata Rassinaby Racing e, stessi scenari impreziositi da tappe più interne e da powerstage ineguagliabili come Porto San Paolo e Argentiera - in base all’alternanza Olbia e Alghero - che da 22 anni hanno mostrato interno, coste e mare al mondo grazie al Rally Italia Sardegna, data italiana del mondiale Wrc. E adesso che il fascino dei rally è sbarcato anche a Cagliari, forse sarà facile anche per i più scettici comprendere quanto e perché sia indispensabile - e Regione e comuni lo sanno e lo dimostrano - tenersi stretta una vetrina planetaria come la tappa tricolore del mondiale, che anche team e piloti vogliono in Sardegna.

