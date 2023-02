«Così allevo i buoi per Sant’Efisio» 

Da tre generazioni, la famiglia Pili tiene viva la tradizione dell’allevamento dei buoi destinati al trasporto dei simulacri nelle processioni. L’ultimo discendente è Virgilio, allevatore prossimo ai 76anni, con una vita trascorsa a domare e dirigere coppie di buoi aggiogati. Ha iniziato da fanciullo, conducendo i carri nei lavori agricoli, poi, con l’avvento dei mezzi meccanici, si è dedicato alle processioni nelle sagre paesane.

Nel podere

È immerso nelle campagne tra le chiese di Santa Giusta e Santa Maria. Virgilio stringe in mano una vecchia fotografia in bianco e nero, che lo ritrae bambino sopra un carro di enormi buoi: «Questa è stata scattata durante la sagra di Santa Lucia. Avevo 10 anni, e già mio padre mi lasciava condurre da solo “su ju”, la coppia dei buoi». Giglio, come tutti lo conoscono, fin da piccolo si è appassionato all’attività svolta dal padre Enrico, che ancora prima era del nonno Aurelio: «Sono cresciuto in mezzo ai buoi, non mi piaceva andare a scuola e la licenza elementare l’ho conseguita durante il servizio militare. Sono animali che conosco bene, finora ho domato più di sessanta copie. Non è semplice, occorre dedicare tempo, pazienza e passione». Una buona doma è fondamentale in questo lavoro, sono esemplari che pesano ben oltre una tonnellata, se non sono mansueti possono rappresentare un grosso pericolo durante le manifestazioni. Le cronache del passato, infatti, riportano di feste con incidenti causati dai buoi sfuggiti al controllo, con gravi danni per le persone rimaste coinvolte.

L’addestramento

Inizia intorno ai due anni di età, e ne occorrono circa tre per renderlo docile e sicuro – spiega Giglio - Il lavoro consiste nell’abituare i buoi a “Su giuabi”, (il giogo), “Is lorus” (le corregge di pelle) e “Is ordinangus”, (le funi). Poi l’andamento: più veloce nei lavori agricoli, lento e regolare nelle processioni, fino ad avere lo stesso passo dello stendardo che lo precede». Tra le regole tramandate da generazioni, anche il caratteristico nome dato alla coppia di bovini, «Su nomini affrancau», che deve comporre una frase finita, come: “S’idea chi tenisi, non tengat fini”, il nome di uno dei gioghi di Giglio. L’esperienza acquisita in questo mestiere, ha superato anche alcune disavventure: «A undici anni mi trovavo da solo a portare un carro carico di paglia, uno dei due buoi ha scalciato colpendo il bastone che tenevo in mano, il contraccolpo mi ha buttato giù tre denti e ferito alla gola, è stato l’incidente più grave». Nel suo lavoro lo aiuta il fratello Rinaldo, di 82anni, che da giovane ha scelto tutt’altra professione, ma, nel tempo libero, è sempre ritornato all’usanza di famiglia. Giglio, con i suoi buoi, ha partecipato alle sagre più importanti della Sardegna, tra cui varie volte a Sant’Efisio e Santa Greca. Nonostante le sue trenta partecipazioni annuali, lo ritiene ormai un mestiere complesso e dispendioso, con difficoltà a pareggiare i conti: «È una tradizione a cui sono legato, ma sono le pecore che ancora mi danno da vivere», conclude Giglio.