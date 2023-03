«Così aiutiamo 120 famiglie del paese» 

I poveri aumentano di anno in anno e la situazione comincia ad essere preoccupante, anche a Guspini. Emergono casi di persone che, pur partendo da una condizione economica decorosa, scivolano silenziosamente e in maniera rapida verso questo status. In aiuto, per contrastare la problematica, in paese esiste un’associazione di volontariato sociale che si prende cura di 120 nuclei familiari i quali vengono “accompagnati” per soddisfare le loro esigenze primarie. Il centro d’ascolto monsignor Spettu è la porta a cui i bisognosi guspinesi vanno a bussare, trovando l’enorme disponibilità dei volontari. «Il centro è l’unica associazione a Guspini che aiuta nel contrastare questo fenomeno che sta avendo connotati sempre più preoccupanti», dice l’assessore ai Servizi sociali Alberto Lisci.

I numeri

«Dal 2020 ad oggi il numero di chi si rivolge per la prima volta al centro è raddoppiato», asserisce con un velo di preoccupazione la presidente Isa Saba. Nel 2022 le persone seguite sono state circa 290: 62 sono minorenni. Dei 120 nuclei familiari, 63 non si erano mai rivolti al Centro prima del 2020 e di questi, 23 sono i “nuovi” del 2022 e ben 37 sono presenti da più di 5 anni. In più, con l’emergenza Ucraina, ci sono stati altri 5 nuclei familiari. Gli utenti del centro sono i disoccupati o i lavoratori informali o precari, oppure affetti da patologie invalidanti, talvolta non ancora riconosciute, e i pensionati, la fascia d’età prevalente è 40-65 anni. «Nonostante l’istituzione del reddito di cittadinanza, molti nuclei necessitano di una integrazione assistenziale e altri sono perfino esclusi dal beneficio a causa delle norme spesso incongrue o rigide che lo regolano. Sarà un problema quando questo verrà rivisto in negativo e comunque preoccupa l’emergere del disagio abitativo associato all’aumento del bisogno di ascolto, di sostegno psicologico, di compagnia e di orientamento per la richiesta di sussidi e di lavoro», precisa la presidente.

Gli aiuti

Nel 2021 il Centro ha speso quasi 24mila euro per interventi assistenziali, nel 2022 la cifra è aumentata: 27mila euro. «Ci avvaliamo del loro prezioso lavoro perché, come noi, hanno dei contatti diretti con i bisognosi e il centro ha una possibilità più snella di dare risposte immediate», specifica l’assessore Lisci. Esiste infatti un protocollo d’intesa che viene rinnovato ogni anno, anche con il trasferimento di risorse: 30mila euro dal Comune negli ultimi due anni. «Aspettiamo di deliberare il bilancio per destinare le risorse del 2023», spiega Lisci. Anche dall’8xmille Cei, tramite la diocesi di Ales-Terralba, sono arrivati dei fondi: 24mila 500 euro negli ultimi due anni. Non mancano le offerte dei privati, negli ultimi due anni hanno sfiorato i 28mila euro. Le quote associative dei 43 soci sono servite quasi interamente per i costi assicurativi: «La Regione solitamente li copriva, ma quest’anno non ha deliberato», ammette Saba. Ma anche la raccolta diretta di beni corre in aiuto del centro: sono raccolti nei market, nelle scuole, dalla Caritas, dal Sifead.