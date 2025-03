«Così aiuteremo gli agricoltori locali» 

«I comparti agricolo e zootecnico di Assemini hanno bisogno di supporto da parte del Comune». Il consigliere di minoranza Ignazio Pireddu, durante l’ultimo Consiglio comunale, si è raccomandato con l’amministrazione affinché il settore venga valorizzato: «Il Municipio potrebbe contribuire favorendo politiche agricole efficaci, sinergie tra pubblico e privato e commercializzazione dei prodotti locali in un contesto nel quale lo spopolamento delle campagne è in netto peggioramento».

Ad Assemini l’agricoltura rappresenta un’importante fetta della produzione. Tuttavia, negli anni, è stata soppiantata dal settore industriale.

L’appello

Gli imprenditori Mario Vincis, Gianbasilio Scano, Lucio Mattana e Gianpaolo Scalas sono tutti concordi sulle criticità che devono affrontare: «Siamo sempre meno - ha dichiarato il 43enne Scano, uno tra i più giovani agricoltori di Assemini - perché dobbiamo affrontare costi elevati, la concorrenza al mercato con i prodotti esteri e i fattori climatici a cui si aggiungono gli agenti patogeni». Il loro appello è forte e chiaro: «Comprate i prodotti locali, diversamente il nostro settore morirà».

Tra gli aspetti su cui il Comune potrebbe incidere c’è la manutenzione delle strade rurali e dei canali che spesso versano in condizioni precarie e la cui manutenzione permetterebbe a imprenditori e merci di viaggiare agevolmente nonché di scongiurare allagamenti.

Antonio Scano, figlio di imprenditori agricoli e coordinatore provinciale di Forza Italia, sostiene che «il comparto necessita di una riforma agraria perché ci sono problemi storicamente mai affrontati tra cui parcellizzazione e sottodimensionamento delle aziende».

La risposta

«Da circa 4 mesi - ha commentato l’assessore alle Attività produttive Francesco Murtas - l’amministrazione ha avviato la manutenzione delle strade rurali, partendo sulle arterie percorse dalle maggiori aziende agro-floreali, a cui si aggiunge la pulizia dei canali».

L’impegno per favorire le aziende è arrivato anche con la valorizzazione del mercato settimanale “Campagna amica” nella più centrale piazza Santa Lucia: «Con questo canale diretto vengono venduti i prodotti a chilometro zero». Novità in vista? «Applicheremo anche nel mercatino del venerdì il principio che prevede che il 30 per cento dei posteggi venga riservato agli operatori ortofrutticoli e agropastorali asseminesi. Stiamo peraltro predisponendo un piano di azione che coinvolgerà le scuole. Faremo una serie di convegni, visite guidate e laboratori per valorizzare la biodiversità e far conoscere agli studenti la realtà agro pastorale». Tutto confluirà nella “Festa dell’agricoltura” che si svolgerà a novembre: «Verranno coinvolti tutti gli imprenditori locali, collezionisti di attrezzature agricole e, appunto, le scuole. Sarà anche un modo per pubblicizzare i propri prodotti e creare delle sinergie».

RIPRODUZIONE RISERVATA