«Così affrontiamo l’emergenza cervi» 

Dopo anni di immobilismo e di tavoli tecnici inconcludenti, la Regione ha finalmente approvato una delibera di giunta per dare un supporto economico ai Comuni in cui, sempre più spesso, si registrano incidenti stradali provocati dall’attraversamento dei cervi. Per ora i territori coinvolti saranno quelli di Pula, Arbus, Guspini, Laconi e Siliqua, zone dove il fenomeno – specie nell’ultimo anno – si è verificato con preoccupante frequenza. La somma iniziale stanziata è di 500mila euro, cifra destinata ad aumentare quando, in una seconda fase, verranno stanziati fondi anche per altri Comuni che affrontano il problema della presenza massiccia a valle degli ungulati.

L’obiettivo

Il provvedimento punta a contrastare il numero crescente degli incidenti stradali provocato dall’attraversamento improvviso di cervi e daini, fenomeno che la scorsa estate ha provocato a Pula la morte di un turista che viaggiava in sella a uno scooter. La misura varata dalla Giunta regionale è stata fortemente voluta dall’assessora alla difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi: «La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta per la Regione. L’incremento della popolazione di cervi nelle aree urbane e periurbane, in prossimità di arterie stradali molto trafficate, impone un intervento deciso e tempestivo. Grazie a questo finanziamento, i Comuni maggiormente esposti a questo problema, ovvero quelli che hanno registrato il maggior numero di incidenti, potranno attivare azioni di prevenzione, come la messa in sicurezza delle strade, l’installazione di segnaletica dedicata e di barriere dissuasive, oltre ad avviare studi mirati per gestire in maniera equilibrata la coesistenza tra la fauna selvatica e le esigenze di sicurezza pubblica. Inoltre, ai Comuni destinatari saranno garantite non solo le risorse necessarie, ma anche l’assistenza tecnica da parte della Regione per la progettazione e la realizzazione degli interventi, affinché possano essere attuati in tempi rapidi ed efficaci».

I fondi

Verranno ripartiti tra i Comuni in base al numero degli incidenti avvenuti sul proprio territorio. Per individuare le azioni migliori ed efficaci in grado di risolvere il problema alla radice verrà attivato un coordinamento che coinvolgerà Forestas, Corpo forestale, Ispra e Comuni. Il triste primato di territorio maggiormente interessato dagli incidenti stradali causati dall’attraversamento dei cervi spetta a Pula: la scia degli scontri che hanno prodotto la morte dei poveri animali, provocato feriti e danni ai veicoli si fa ogni giorno più lunga. Walter Cabasino, sindaco di Pula e presidente del Parco di Gutturu mannu, analizza il problema: «A Pula, negli ultimi tre anni, si sono verificati novantasei incidenti stradali, un numero enorme che fa capire quanto la situazione sia diventata insostenibile. È chiaro che la misura varata dalla Regione serva esclusivamente ad agire nell’immediato, quei fondi potranno essere utilizzati per installare dissuasori luminosi e per posizionare recinzioni nei punti a ridosso delle strade in cui maggiormente si registrano gli attraversamenti degli animali. Ma è necessario ragionare con tutti gli attori coinvolti per individuare le migliori soluzioni che consentano a questi animali di trovare da mangiare e da bere nelle montagne, tornando a curare i boschi e dando vita ad aree di pascolo per sfamare cervi e daini».

Le aziende

Cabasino rimarca l’importanza di affrontare anche la questione legata agli agricoltori: «Sono stati lasciati soli per anni, con risarcimenti irrisori che non hanno mitigato i danni subiti dalle incursioni dei cervi, è necessario individuare delle misure che sostengano le aziende».

