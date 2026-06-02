Così abbiamo smarrito gli Oss 

Abbiamo smarrito gli Oss. Formati a centinaia grazie ai corsi regionali eppure merce rara, rarissima nel caso della componente maschile, ricercata per la fisicità di alcuni compiti.

Nella terra della longevità le comunità integrate per l’assistenza agli anziani faticano a sostenere le richieste. I prezzi più bassi rispetto ad altre realtà attirano ospiti da diverse parti dell’Isola, tuttavia il personale socio sanitario non si trova. Due settimane fa Franco Piras, imprenditore di Arzana, titolare di Casa Pirarba e altre due strutture a Ozieri e Perdasdefogu, ha pensato di dover chiudere una parte della residenza. «Gran parte degli Oss vengono assunti a pacchetto nei cantieri lavoro voluti dalla Regione. Quando il contratto finisce preferiscono aspettare il rinnovo nel pubblico che venire a lavorare nel privato». La situazione potrebbe precipitare con l’apertura dei due ospedali di comunità previsti in Ogliastra.

I soldi

Piras conosce bene l’ambiente. Ha iniziato a lavorare nel 2016. «Mi sono trovato a occuparmi di una zia che non aveva figli ed è rimasta vedova. Non riuscivamo a tenerla ma non volevamo lasciarla sola. Ho iniziato affittando la loro casa con nove posti letto».

Parlando di soldi il rimborso spese infermieristiche per i pazienti fragili Uvt è 11 euro e 90 lordi. In Ogliastra una mensilità nella struttura costa 2000 euro con il sostegno Asl. «Dovessi portare Oss dall’estero tramite un’agenzia interinale mi verrebbero a costare 30 euro l’ora e dovrei aumentare i prezzi».

Il mercato

Ci sarebbero le badanti straniere, brave, ma non titolate. Piras guarda al futuro e di recente ha investito costruendo una palazzina nuova di zecca. Nelle sue Case ospita 50 anziani dai 65 ai 101 anni. «Molti sono fragili e vengono ad esempio dimessi dall’ospedale con il sondino gastrico». A considerare le richieste e l’assenza di offerta sembra che tutti gli Oss formati in questi anni siano stati assorbiti dal mercato. Rocco Meloni è titolare dell’agenzia formativa R&M. «La mia agenzia ha formato oltre 100 Oss in questi anni. Il problema fondamentale del settore è che non esiste un meccanismo strutturato per fare incontrare domanda e offerto. Tutto è affidato al passa parola, a portali generici. Da quello che ho potuto osservare in tanti lavorano in forma privata come badanti».

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